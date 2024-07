Assalto bianconero alla coppia del Milan: pronti 90 milioni di euro

Milan, doppio affare da 90 milioni di euro: è assalto bianconero

Una settimana che potrebbe rivelarsi decisiva. Con la chiusura dell’Europeo, il Milan potrebbe seriamente accelerare per arrivare a nuovi innesti.

Su tutti Alvaro Morata. Il centravanti, come spiegato anche da Paulo Fonseca in conferenza stampa, è la priorità e lo spagnolo è il nome in pole position. Sono ore sempre più calde ed è tutto apparecchiato per la firma dell’ex giocatore della Juventus, pronto a tornare in Italia, stavolta a Milano. Morata potrebbe però non essere il solo rinforzo in attacco per il Milan, che nel frattempo guarda anche a difesa e centrocampo. E se per la mediana è in pole position il nome di Fofana, per la difesa prende sempre più quota la pista Pavlovic. Il club rossonero vorrebbe cercare di chiudere l’acquisto del serbo già nella settimana in arrivo.

Milan, il Newcastle punta Thiaw e Tomori

In difesa però attenzione anche ad alcune possibili partenze. Pavlovic (o chi arriverà) non sarà l’unico innesto, perché il club lavora anche ad un terzino destro (Emerson Royal in pole), ma l’acquisto del serbo potrebbe scontentare qualcuno.

Il Milan ha certamente bisogno di un nuovo centrale, visto l’addio di Kjaer, ma alcuni centrali rossoneri fanno gola in Europa, in Inghilterra in particolare. Come riferisce ‘Football Insider’, il Newcastle avrebbe infatti messo nel mirino Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Il tedesco è uno dei primi nomi della lista del club inglese. Dall’Inghilterra riferiscono che il Milan non vorrebbe cederlo, ma di fronte ad una buona offerta il centrale potrebbe partire. I ‘Magpies’ inoltre stanno valutando anche Fikayo Tomori, che però ha una valutazione più alta rispetto al compagno di reparto. L’inglese, sostengono da Oltremanica, sarebbe felice di tornare in patria, ma anche in questo caso bisogna soddisfare le richieste rossonere. E se per Thiaw il Milan vorrebbe ricavare una cifra tra i 30 e i 40 milioni, per Tomori si parla di una decina di milioni in più, tra i 40 e i 50. Vero anche che il club inglese dispone di una ricchissima proprietà: se dovesse arrivare una proposta da quasi 90 milioni per entrambi, il Milan potrebbe seriamente pensarci.