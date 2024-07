Addio Serie A, UFFICIALE: Zirkzee ha firmato

Joshua Zirkzee saluta la Serie A, ufficiale la firma: per lui un contratto fino al 2029

Joshua Zirkzee saluta la Serie A. Il centravanti olandese lascia Bologna e l’Italia per approdare in Premier League.

Il Manchester United ha infatti annunciato l’acquisto del classe 2001. Un affare che vi avevamo preannunciato, con i ‘Red Devils’ che pagheranno una cifra maggiore rispetto ai 40 milioni di clausola rescissoria, con vantaggi per entrambe le compagini. Per l’attaccante contratto fino al 2029, con la possibilità di prolungare l’accordo per un’ulteriore stagione. Nulla da fare dunque per il Milan, che nel frattempo ha virato con prepotenza su Alvaro Morata. Lo spagnolo, tra l’altro potrebbe non essere l’unico numero 9 che approderà in rossonero nel corso dell’estate.

Queste le prime parole pronunciate da Zirkzee da giocatore del Manchester United:

“Dopo aver parlato con l’allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l’ora di fare la mia parte per raggiungere il successo con il Manchester United.

Sono un giocatore che ha sempre dedicato tutto alla vittoria, sono pronto per questa prossima sfida, per fare un altro passo avanti nella mia carriera e vincere altri trofei.

È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Ora devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la nazionale, ma tornerò, pronto a lasciare un impatto immediato”.