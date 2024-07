Milan, non solo Morata: sprint improvviso per il secondo bomber

Il Milan va a caccia di rinforzi in attacco con rinnovata decisione, Morata è vicinissimo ma c’è un altro bomber sempre più nel mirino

Il Milan sta finalmente imprimendo una decisa accelerazione al suo calciomercato. Rossoneri che stanno rompendo gli indugi innanzitutto per l’attacco, ruolo dove va ancora trovato un numero 9 titolare, ma anche in altri reparti.

Come vi stiamo raccontando in queste ore qui su Calciomercato.it, l’ok per Morata dovrebbe arrivare lunedì, a Europei conclusi. Il Milan ha messo sul piatto per l’attaccante spagnolo un quadriennale a 5 milioni di euro a stagione, per convincerlo ad abbracciare il progetto rossonero, un investimento di una certa portata. Non rappresenta un problema il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni di euro all’Atletico Madrid. L’intenzione è chiudere entro metà della prossima settimana.

C’è poi l’accordo per il difensore Pavlovic, cui viene proposto un contratto al raddoppio rispetto all’ingaggio percepito al Lipsia. Insomma, il Milan è intenzionato a stringere i tempi per consegnare finalmente i primi rinforzi a Paulo Fonseca, che li sta ancora aspettando. Per l’attacco, però, sta diventando caldo, oltre a Morata, anche un altro nome.

Milan, da Morata a Fullkrug: l’attacco cambia così

Nelle ultime ore, ha preso sempre più consistenza la candidatura di Niclas Fullkrug, altro giocatore che agli Europei ha fatto molto bene. L’attaccante tedesco è in più reduce da una annata con 16 gol e 10 assist al Borussia Dortmund.

31 anni, esploso e arrivato al grande calcio decisamente tardi, ma in possesso di doti fisiche da corazziere e un senso del gol niente affatto da disprezzare. Nei piani del Milan, potrebbe alternarsi con Morata. Secondo ‘Sky Sport’, ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi con il Borussia per capire la fattibilità dell’affare. Dal canto suo, Fullkrug, in seguito all’operazione Guirassy da parte del suo club e al netto del fatto che l’acquisto del guineano si sia temporaneamente bloccato per il suo infortunio, non sarebbe rimasto molto contento e potrebbe gradire un’altra destinazione.