Koopmeiners-Juventus, l’ultimo indizio ‘costa’ 120 milioni: domino già scritto

Da tempo inserito nella lista dei desideri della Juventus, Koopmeiners è l’obiettivo principale di Cristiano Giuntoli. La reazione a catene spalanca ulteriormente le porte ai bianconeri

Conquistata già da tempo la palma della big italiana più attiva in sede di calciomercato, la Juventus non intende fermarsi. Dopo aver ufficializzato i vari Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, i bianconeri hanno individuato ormai da tempo in Teun Koopmeiners la possibile ciliegina sulla torta.

I dialoghi tra il club bianconero e l’Atalanta sono stati avviati ormai da tempo. Incassato il totale gradimento del calciatore, che sta aspettando le mosse di Giuntoli per cucirsi addosso la maglia della Juventus, l’olandese ha messo in cima alla lista dei desideri la volontà di atterrare all’ombra della Mole. Forte della volontà del jolly nerazzurro, Giuntoli sta provando a capire i margini di manovra con l’Atalanta che fino a questo momento non appare disposta a scendere al di sotto dei 60 milioni di euro, cifra richiesta alla Juve dall’inizio della sessione estiva di calciomercato. Vanno inseriti proprio in questa direzione i dialoghi che la ‘Vecchia Signora’ ha imbastito circa l’eventuale inserimento nella trattativa di qualche contropartita tecnica. Contatti che, fino a questo momento, non hanno ancora portato ad uno sbocco risolutivo.

Dal Portogallo: contatti Liverpool-Joao Neves, autostrada Juve per Koopmeiners

In questo gioco di mosse e contromosse gli spifferi che trapelano dall’estero non scalfiscono più di tanto le certezze ormai granitiche che la Juventus ha avuto modo di consolidare sul fronte Koopmeiners. In tempi e modi diversi si è vociferato di un possibile interessamento del Liverpool, che però non è mai andato oltre qualche timido sondaggio esplorativa, una volta memorizzato lo scenario.

Il fatto che i Reds non abbiano alcuna intenzione – almeno nell’immediato – di affondare il colpo per Koopmeiners, lo si può indirettamente dedurre da un’indiscrezione che trapela dal Portogallo. Secondo quanto riferito da Cm Jornal, infatti, per rinforzare la mediana il primo nome nella lista dei desideri del Liverpool non sarebbe Koopmeiners, ma João Neves. Messosi in luce con la maglia del Benfica a suon di prestazioni esaltanti, il tuttocampista classe 2004 avrebbe calamitato l’interesse di diversi club inglesi. Oltre al Liverpool, infatti, anche Manchester United, Chelsea e Psg si sarebbero resi protagonisti di contatti esplorativi allo scopo di capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia comunque complessa.

Stando alla fonte sopra citata, infatti, il club lusitano non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti e, dopo aver rispedito due offerte per João Neves, continuerebbe a valutare il calciatore non meno di 120 milioni, cioè il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto del jolly di centrocampo. Pur andando ben oltre semplici sondaggi esplorativi, dunque, le avances del Liverpool per Neves si sono infrante contro la coriacea volontà del Benfica di non privarsi di uno dei gioielli più fulgidi del panorama calcistico portoghese.