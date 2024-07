Ha detto sì: lascia la Juventus, arrivano i soldi per Koopmeiners

Juve scatenata sul mercato, adesso Giuntoli prepara l’assalto per Koopmeiners. Arriva il tesoretto per il gioiello dell’Atalanta

La Juventus si è già assicurata Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram sul mercato e adesso punta Koopmeiners che rimane una priorità per Giuntoli e Thiago Motta.

Prima però il Football Director bianconero dovrà operare in uscita e piazzare gli esuberi che non rientrano nel progetto di Thiago Motta, che nel frattempo ha ha preso possesso della Continassa e iniziato a mettere sotto torchio la squadra – priva ovviamente dei nazionali – nei primi giorni di ritiro nel quartier generale della ‘Vecchia Signora’. Tra i big in uscita, oltre a Rabiot che non ha ancora deciso il suo futuro, c’è Federico Chiesa che è un obiettivo caldo della Roma dell’estimatore De Rossi. Allo stesso tempo i giallorossi seguono con interesse anche le evoluzioni su Matias Soulé, che la Juventus è disposta a sacrificare a fronte di un’offerta importante.

Calciomercato Juventus, c’è il Leicester per Soulé: si chiude a 40 milioni

Il talento albiceleste, lo scorso anno in prestito al Frosinone, è un beniamino dei tifosi che gli hanno intimato di restare in bianconero nel giorno del raduno alla Continassa.

Il futuro di Soulé rimane però in sospeso, anche se Thiago Motta lo terrebbe volentieri nella propria rosa in vista della prossima stagione. Con una proposta economica irrinunciabile o quasi, però, il classe 2003 è destinato a partire e sulle sue tracce c’è anche la Roma, sia per sostituire eventualmente Dybala in caso d’addio del connazionale che ovviamente per giocare al fianco della ‘Joya’. La pista più probabile però è la Premier League e in questo caso il Leicester, che è la compagine che negli ultimi tempi ha mosso i passi più concreti per il giocatore. Soulé – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbe detto sì e accettato la destinazione Leicester, ma al momento l’offerta degli inglesi non soddisfa la Juventus. Non basta una prima proposta da 25 milioni di euro, con Giuntoli che chiede una cifra vicina ai 40 milioni per dare il via libera all’addio di Soulé.

Tesoretto fondamentale per dare poi l’assalto a Koopmeiners in entrata nella difficile trattativa con l’Atalanta. Si continuerà a trattare quindi per Soulé ed è atteso un rilancio del Leicester, con Thiago Motta che in caso di mancata cessione sarebbe comunque ben felice della permanenza in rosa del gioiello argentino.