Rivoluzione in attacco: il ritorno di Icardi in Serie A prende quota

L’argentino potrebbe tornare in Serie A. Prende quota il suo passaggio in uno dei top team del massimo campionato italiano

E’ partito il conto alla rovescia per lo sbarco a Milano di Alvaro Morata, chiaramente per vestire il rossonero del Milan. Il Diavolo, dopo aver chiuso definitivamente il capitolo Joshua Zirkzee, sta lavorando per mettere le mani sullo spagnolo e le speranza è che ciò avvenga in prossimitĂ della fine dell’Europeo.

Dopo l’atto conclusivo contro l’Inghilterra, Morata potrĂ dare il suo via libera definitivo prima di partire per le meritate vacanze. In via Aldo Rossi, nella sede del club, si respira grande ottimismo. Il Milan è così pronto a versare i 13 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse dell’Atletico Madrid e allo stesso tempo a corrispondere un importante stipendio al giocatore. Per Morata è dunque pronto un contratto da almeno tre anni a circa cinque milioni di euro netti a stagione.

Come detto, si attende il via libera definitivo dello spagnolo, ma c’è grande fiducia nell’ambiente e non è un caso che il passaggio di Morata al Milan non appare una buona giocata per gli scommettitori. Chi decide di puntare i proprio soldi sulla fumata bianca non raddoppierebbe nemmeno: la quota su Sisal è, infatti, solamente di 1,40. Il piano B del Milan, per il mondo delle scommesse, sarebbe  Romelu Lukaku. Una possibilitĂ di cui vi abbiamo parlato. Le parti hanno flirtato con dei contatti, ma il belga non è mai stata una prima scelta soprattutto alle condizioni dettate dal Chelsea. L’ex Roma appare così destinato a trasferirsi sotto il Vesuvio, dove riabbraccerebbe Antonio Conte, ma serve chiaramente l’addio di Victor Osimhen. L’approdo di Lukaku al Milan non è comunque da scartare, tanto che pagherebbe tre volte la posta su Goldbet e Better.

Calciomercato Milan, torna di moda il bomber: Icardi tradisce l’Inter

I nomi sopracitati non sono gli unici attaccanti in orbita rossonera. Non va dimenticato che il Milan è pronto a piazzare anche un altro colpo in avanti e i bomber a disposizione di Paulo Fonseca potrebbero così essere due, oltre a Luka Jovic.

E’ un discorso che può infiammarsi a metĂ agosto, ma attenzione ad una pista dimenticata da molti che farebbe felici tanti tifosi. Stiamo parlando di Mauro Icardi, che farebbe carte false per vivere e giocare a Milano. L’ex Inter può tornare utile come centravanti di scorta. Una possibilitĂ questa che non è ancora calda, ma possibile. Puntare su Icardi in rossonero paga, infatti, nove volte la posta come l’acquisto di Santiago Gimenez