Il Milan sblocca il mercato: Ibra lo riporta in Serie A per vincere lo scudetto

Scelto il grande ritorno in Serie A che può far definitivamente pendere l’ago della bilancia per lo scudetto

È il calciomercato delle big di Serie A, o almeno lo sarà. Perché la Juventus ha già messo a segno diversi colpi molto importanti, l’Inter ne ha annunciati tre anche se diluiti nel tempo e il Napoli si è messo all’opera in maniera massiccia nelle ultime settimane. La Lazio è un’altra delle società più attive nel nuovo progetto tecnico di Baroni mentre la Roma deve ancora ingranare dopo l’arrivo di Le Fée e il Milan potrebbe stapparsi a breve. Insomma, qualcosa si è già visto ma molto altro ancora arriverà per tutti.

L’Inter ad esempio è pronta a prendere un altro difensore dopo l’infortunio di Buchanan, la Juve si muoverà tra centrocampo e difesa in attesa pure di qualche cessione che può sbloccare tutto il resto. E ovviamente anche Milan e Napoli che devono trovare i colpi più ad effetto da cui ripartire. In particolare, tutte e quattro sono state accostate o stanno trattando calciatori stranieri che giocano all’estero ma che hanno un passato in Serie A. Quello più vicino pare in questo momento Alvaro Morata, che dopo la finale dell’Europeo può prendere la strada di Milano per vestire la maglia rossonera.

Morata al Milan colpo scudetto: la decisione

Sull’altra sponda del naviglio si cerca un difensore, con Kim tra le suggestioni principali dopo l’annata non brillantissima col Bayern Monaco. E poi il sogno Cancelo, proposto a Inter e Juve con i bianconeri che sembrano essersi avvicinati secondl alcune indiscrezioni. Senza dimenticare l’operazione Lukaku-Napoli, voluta ovviamente da Antonio Conte ma per cui si attende ancora l’addio di Osimhen che ora non è più così scontato vista la clausola altissima.

Ai nostri followers su X abbiamo chiesto quale sarebbe di questi quattro il ritorno potenzialmente più decisivo in chiave scudetto. Una ‘partita’ molto combattuta, che alla fine ha visto trionfare Alvaro Morata con il 30% delle preferenze. Subito dopo di lui il ritorno di Cancelo in bianconero con il 28,3% e più staccati il colpo Kim all’Inter (21,7%) e Lukaku al Napoli (20%).