Cancelo alla Juventus, è tutto vero: “Trattativa avanzata”

Cancelo alla Juventus, arrivano nuove conferme sul ritorno del terzino portoghese: “Trattativa avanzata”. La rivelazione sul giocatore in uscita dal Manchester City

Trova ulteriori conferme e prende sempre più forma la pista Cancelo-Juve. Il ritorno in bianconero del terzino portoghese del Manchester City si fa sempre più concreto.

Dopo i prestiti al Bayern Monaco ed al Barcellona, conclusi senza riscatto a causa dei costi piuttosto elevati, il Manchester City è nuovamente alla ricerca di una sistemazione per il terzino ex Inter e Juve. Il giocatore non rientra nei piani di Pep Guardiola. Negli ultimi giorni stanno così salendo le quotazioni del possibile ritorno in bianconero. Gianni Balzarini di ‘Sport Mediaset’, attraverso il suo canale YouTube, ha confermato l’affare: “Questa storia di Cancelo alla Juve sta prendendo effettivamente corpo. È una proposta che nasce dal suo agente, Jorge Mendes“.

Calciomercato Juve, conferme su Cancelo: “Prestito con diritto di riscatto”

Come rivelato da Balzarini, “si tratterebbe di un possibile accordo con il Manchester City per un prestito oneroso con diritto di riscatto“.

“Nel caso Cancelo verrebbe valutato in questa stagione e poi si deciderà a giugno se riscattarlo. È chiaro che siamo ancora in piene trattative, non possiamo dare per fatto l’affare, però diciamo che è ben indirizzato“, ha concluso l’inviato di ‘Sport Mediaset’ sulla Juventus. Occhi puntati, dunque, anche sul fronte Cancelo-Juve.