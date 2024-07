La Juve cede Chiesa alla rivale: “Trenta milioni di euro”

Chiesa è fuori dal progetto Juve di Thiago Motta e un contratto che scade il prossimo anno, ovvero a giugno 2025

La Roma in pole per Chiesa, anzi la Roma sta per chiudere l’acquisto del figlio d’arte in uscita dalla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Milano Finanza’, l’esterno fuori dal progetto bianconero viaggia spedito in direzione Capitale, sponda giallorossa.

Per il quotidiano milanese, Chiesa è “a un passo dalla Roma” per circa 30 milioni di euro. Fonti vicine alla società dei Friedkin e a quella di Exor hanno confermato la notizia: a meno di sorprese, il futuro del classe ’97 sarà alla corte di Daniele De Rossi, il quale in queste settimane si è speso molto per perorare la ‘causa’ Chiesa, un giocatore che stima da sempre e che ha avuto modo di conoscere e apprezzare bene durante la sua esperienza in Nazionale da assistente di Mancini. Secondo le nostre informazioni, invece, per Chiesa è forte ancora il Napoli vista la stima di Conte.