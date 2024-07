Juve, ecco i soldi per Koopmeiners: offerti 25 milioni a Giuntoli

La Juventus non ha dimenticato Koopmeiners ed è pronta a fare qualche sacrificio per l’olandese: due club si sfidano per il gioiello bianconero

La Juventus continua a cercare rinforzi per una stagione da protagonista dopo anni complicati tra penalizzazioni e cambiamenti vari. Con l’addio di Allegri, Giuntoli ha scelto di modificare radicalmente l’anima della squadra con Thiago Motta, per poi puntellare la rosa con colpi importanti. Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram sono i nuovi acquisti, ma assolutamente la Juve non ha intenzione di fermarsi. L’obiettivo resta Koopmeiners, ma ci sarebbe bisogno di fare un po’ di cassa con qualche sacrificabile. Il primo della lista è Federico Chiesa, su cui c’è sempre la Roma ma non c’è ancora intesa totale, con il giocatore che ha preso tempo a dispetto della fretta bianconera.

Un altro esterno offensivo che ha molto mercato è Matias Soule, reduce da una grandissima stagione col Frosinone purtroppo chiusa con la retrocessione. L’argentino spera di mettersi in mostra con Motta in questo ritiro, magari strappare una conferma e un ruolo di primo piano. Ma il club è disposto a sacrificarlo se ne varrà la pena. In Premier ci hanno messo gli occhi in tanti, così come in Serie A dove si è parlato anche di Lazio e Roma. Come riporta il giornalista argentino Cesar Luis Merlo, due club in particolare sarebbero tornati alla carica in questo momento. Sono Roma e Leicester, due vecchie estimatrici del classe 2003: entrambe avrebbero offerto 25 milioni di euro per piazzare l’accelerata e avvicinarsi alla richiesta juventina di 30 milioni.

Una trattativa definita addirittura alla fase finale quella per Soule, che alcune settimane fa aveva parlato in esclusiva a Calciomercato.it proprio della possibilità di vestire la maglia giallorossa. Giuntoli valuta offerte, l’esterno ex Frosinone rappresenta una strada importante per incassare un bel gruzzoletto da reinvestire magari subito proprio su Koopmeiners. Anche se i tifosi della Juventus si sono già espressi su di lui, abbracciandolo in occasione dei test medici in cui gli hanno chiesto di rimanere.