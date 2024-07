Ovazione per il ritorno di Soulé alla Juve: il messaggio a Giuntoli è chiaro | VIDEO CM.IT

Primo giorno di ritiro per la Juventus, che riparte in panchina da Thiago Motta: super accoglienza per Matias Soulé da parte dei tifosi bianconeri

La Juventus si ritrova alla Continassa per iniziare la nuova stagione, la prima dell’era con Thiago Motta sulla panchina della squadra bianconera.

Raduno a ranghi ridottissimi per la ‘Vecchia Signora’ considerando i nazionali impegnati agli Europei e in Coppa America e che si aggregheranno ai compagni alla spicciolata nei prossimi giorni. Mattinata dedicata alle visite mediche di idoneità sportiva al J-Medical per i bianconeri convocati per il primo giorno di ‘scuola’ e tra gli altri c’è stata un’accoglienza speciale per Matias Soulé. Il giovane fantasista argentino rientra sotto la Mole dopo il prestito al Frosinone ed è stato accolto in maniera molto calorosa da parte dei tifosi della Juve presenti davanti alla struttura medica della Continassa.

Calciomercato Juventus, i tifosi blindano Soulé

Quasi un’autentica ovazione ha accolto l’arrivo di Soulé, che si è fermato con i sostenitori bianconeri per firmare autografi e scattare foto prima di dedicarsi alle visite.

Il talento classe 2003 rimane in bilico sul mercato e i tifosi della ‘Vecchia Signora’ spingono per la conferma nella rosa di Thiago Motta: “Mati non te ne andare”, gli urlano i supporters juventini all’entrata del J-Medical. All’uscita, dopo circa un’ora, continua l’abbraccio e l’affetto del popolo bianconero nei confronti di Soulé: “Sei uno di noi, devi giocare titolare“, il messaggio dei tifosi all’attaccante albiceleste. L’ex Frosinone, anche dopo le visite di idoneità, si è fermato per diversi minuti per selfie e autografi con la gente assiepata davanti al J-Medical, prima di raggiungere il centro sportivo della Juventus e mettersi a disposizione di Thiago Motta.

Il futuro di Soulé rimane comunque in bilico ed è legato anche a un’eventuale partenza di Federico Chiesa. Il fantasista argentino è apprezzato da Thiago Motta, ma allo stesso tempo sarebbe difficile per la dirigenza della Continassa rifiutare offerte vicine ai 35 milioni di euro, che è la valutazione del Dt Giuntoli per il cartellino del baby argentino, che ad oggi non rientra più nei piani dei club arabi.