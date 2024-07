Inserimento a sorpresa e addio Milan: c’è l’Arabia nel suo futuro

Le ultime sul mercato del Milan. Il Diavolo rischia di essere beffato dal club arabo: inserimento a sorpresa per il giocatore

Non decolla il calciomercato del Milan. Il club rossonero non è ancora riuscito a piazzare alcun colpo. La priorità, come è noto, è quella di mettere le mani sul centravanti e dopo aver chiuso il capitolo Joshua Zirkzee, il Diavolo sta provando ad acquistare Alvaro Morata.

Si respira ottimismo dalle parti di via Aldo Rossi, nella sede del club, e si aspetta che alla fine degli Europei possa arrivare il via libera da parte dello spagnolo. D’altronde è tutto apparecchiato, con il Milan chiamato a versare nelle casse dell’Atletico Madrid, i 13 milioni di euro della clausola rescissoria, e a corrispondere a Morata uno stipendio da circa cinque milioni di euro netti a stagione, per almeno tre anni. Ma il bomber non sarà l’unico giocatore a varcare i cancelli di Milanello, per rafforzare la rosa di Paulo Fonseca. Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono a lavoro per cercare i giusti elementi: chiaramente arriverà anche un centrocampista, con caratteristiche difensive, che possa dare equilibrio ad un Milan, che la scorsa stagione ha subito davvero troppi gol. Il nome caldo resta quello di Fofana, ma il Diavolo non ha ancora scelto di affondare il colpo.

Calciomercato Milan, insidia araba per Emerson Royal

Per quanto riguarda la difesa, le attenzioni del Milan sono rivolte soprattutto sul ruolo di terzino destro. Il club rossonero vuole alzare il livello e sta pensando seriamente ad Emerson Royal. Il Diavolo ha il sì del giocatore brasiliano, che vuole lasciare il Tottenham per vivere una nuova esperienza e il Milan è la sua prima scelta.

Serve chiaramente l’accordo tra il club rossonero e gli Spurs. Accordo che non è ancora arrivato per l’importante distanza tra la richiesta degli inglesi e l’offerta presentata dal Milan, che non vuole andare oltre i 15 milioni di euro complessivamente.

Non è da escludere così che possa subentrare un’altra squadra per far saltare il banco, tagliando fuori il Diavolo. Il rischio può arrivare dall’Arabia Saudita: il giornalista Ben Jacobs a scriverne, sarebbe l’Al Nassr a volere il giocatore brasiliano. Da capire i dettagli dell’offerta, ma quando i club arabi scendono in campo è difficile per tutti competere. Il calciomercato della Saudi Pro League è dunque destinato ad intrecciarsi sempre più con quello del Milan. Non va dimenticato che le sirene arabe stanno suonando forte anche per Ismael Bennacer.