Il Milan copia se stesso: assalto al Real, Ancelotti ha detto sì

Non solo Morata e Depay, il Milan è pronto a rimodellare il proprio attacco e guarda al mercato dei giovani

Tra le big di Serie A, il Milan è l’unica squadra che non ha ancora ufficializzato un acquisto per la prima squadra. Concentrati soprattutto sul reperimento di un nuovo centravanti, dopo aver mollato Joshua Zirkzee a causa delle spese accessorie elevate, la dirigenza rossonera ha accelerato su altri fronti ed è arrivata alle ultime fasi della trattativa per Alvaro Morata.

Il capitano della Spagna non è tuttavia l’unico nome seguito da Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Sul taccuino dei rossoneri ci sono anche Memphis Depay e Youssuf Yazici, solo per citarne due. In ossequio ad una politica di ringiovanimento della rosa, a Casa Milan hanno seguito con attenzione anche Euro 2024 e la Coppa America per stilare una lista di potenziali giovani talenti, dal potenziale elevato, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.

Guler come Brahim Diaz: il Milan ci ha preso gusto

Molti di questi giocano già in grandi campionati europei ma i radar rossoneri sono orientati soprattutto in casa Real Madrid. Mentre Endrick ha totalmente deluso le aspettative con la maglia del Brasile, Arda Guler ha impressionato tutti con la Turchia, ripagando appieno la fiducia donatagli da Vincenzo Montella. A suon di ottime prestazioni, il fantasista 19enne ha calamitato su di sé le attenzioni di diversi operatori di mercato, compresi quelli milanisti, protagonisti du un vero e proprio ritorno di fiamma nelle ultime ore.

Almeno secondo quanto raccolto da ‘sportmediaset’, che parla di nuove richieste d’informazioni per il ragazzo. Con l’arrivo di Kylian Mbappé, l’ex Fenerbahçe rischia di trovare ancora meno spazio rispetto all’anno scorso e, stando alla fonte sopra citata, Carlo Ancelotti sarebbe propenso ad agevolare un suo trasferimento in rossonero, a patto di non perdere il controllo del Real sul giocatore. Per questo, le parti in causa starebbero studiando una formula alla Brahim Diaz, con un prestito con diritto di riscatto e di controriscatto.