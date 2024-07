Per Chiesa c’è lo scambio: la decisione è presa

Continua la costruzione della nuova Juventus di Thiago Motta. In merito all’argomento il sondaggio odierno proposto dalla redazione di Calciomercato.it

La Juventus ha voltato totalmente pagina intraprendendo un nuovo progetto tecnico agli ordini di Thiago Motta. I bianconeri sono quindi in fase di ricostruzione di quella che sarà la squadra chiamata ad alzare l’asticella dopo una manciata di stagioni al di sotto delle aspettative.

Proprio in questo senso va a collocarsi il lavoro che sta effettuando Cristiano Giuntoli insieme al suo staff, e che ha permesso già di inserire alcune pedine molto interessanti per presente e futuro come i vari Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram. A questi calciatori la Juventus ha intenzione di aggiungere ulteriori elementi di qualità e prospettiva per fornire a Thiago Motta quanto prima una rosa completa e di valore.

In questo quadro si vanno a collocare altri nomi intriganti come Koopmeiners per il centrocampo e soprattutto Jadon Sancho per l’attacco. Quest’ultimo è in scadenza a giugno 2026 col Manchester United, club nel quale non ha mai rispettato le alte aspettative, e col quale potrebbe essere arrivato a fine corsa dopo il timido tentativo di rilancio da gennaio a giugno al Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, scambio con lo United per Sancho: coinvolto Chiesa

Quello di Sancho, al netto della situazione relativa a Chiesa, resta un nome particolarmente caldo anche se vanno evidentemente ridisegnati i parametri economici dell’ingaggio dell’inglese.

Ed a proposito degli stessi Chiesa e Sancho oggi la nostra redazione ha chiesto in un sondaggio su X quali eventuali calciatori dell’organico attuale la Juventus potrebbe sfruttare per effettuare scambi. Col 43,5% ha trionfato proprio uno scambio tra l’esterno italiano e quello inglese. 24,2% per McKennie-Kadioglu, mentre sono molto più lontane le altre soluzioni.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X dalla redazione di Calciomercato.it: