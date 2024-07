Juventus, Kadioglu pista complicata: McKennie può partire lo stesso | ESCLUSIVO

Tanti affari in ballo nel mercato della Juventus. In salita lo scambio tra McKennie e Kadioglu con il Fenerbahce di Mourinho: le ultime

Primo obiettivo: sistemare il centrocampo. La Juventus ha le idee chiare sul mercato, per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Thiago Motta e provare a dare l’assalto allo scudetto. A tal proposito Giuntoli si è già mosso con i colpi Douglas Luiz e Khephren Thuram.

Naturalmente non finisce qui. Il direttore tecnico bianconero continua il suo corteggiamento a Teun Koopmeiners dell’Atalanta e di concerto sta imbastendo altre trattative per diversi ruoli ancora scoperti. Per il reparto offensivo si cerca un attaccante esterno, con il nome di Jadon Sancho del Manchester United tornato prepotentemente di moda nelle ultime ore. In quello arretrato, invece, i nuovi innesti dovrebbero essere almeno due: un difensore centrale ed un terzino sinistro. Per quanto riguarda quest’ultimo, è stata avanzata l’ipotesi di uno scambio per provare a portare in Serie A Ferdi Kadioglu – che si è messo in mostra ad Euro 2024 con la Turchia di Vincenzo Montella anche nel ruolo di mediano – con lo statunitense Weston McKennie verso Istanbul.

Calciomercato Juve, assalto Premier a Kadioglu: Manchester United in pole

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, non sarà facile riuscire a condurre in porto l’operazione con il Fenerbahce, in primo luogo per la differenza di valutazione che fa il club ottomano dei cartellini dei due giocatori.

Il prezzo richiesto per Kadioglu non scende sotto i 30 milioni di euro, mentre la quotazione che fanno di McKennie non arriva a 20 milioni. Ma l’ostacolo più grande per la Juve, probabilmente, è rappresentato dalla concorrenza dei club della Premier League inglese: Liverpool, Newcastle e, soprattutto, Manchester United sono molto interessate al terzino classe 1999, che peraltro è comunitario possedendo il passaporto olandese. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, inoltre, il mancato scambio potrebbe non incidere sul trasferimento di McKennie in Turchia: l’americano piace a José Mourinho e non si esclude che venga portata avanti una trattativa indipendente da quella che riguarda Kadioglu.