L’Inter non bada a spese per lo scudetto: ecco la promessa a Inzaghi

Sono ore decisive per il futuro di Simone Inzaghi: nella giornata di ieri incontro cruciale per la permanenza in panchina di Simone Inzaghi

In attesa di ufficializzare l’ingaggio dell’attaccante iraniano Mehdi Taremi, l’Inter continua a lavorare al rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, con un occhio rivolto al futuro.

Entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l’Inter. Nella mattinata di lunedì, in sede, è andato in scena un incontro tra l’agente Tullio Tinti e la dirigenza nerazzurra. Un incontro durante il quale sono stati definiti gli ultimi dettagli del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l’Inter. Per il tecnico originario di Piacenza è pronto un nuovo contratto fino al 2026, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione.

Non ci sarà solo l’ingaggio, però: ai 6,5 milioni di euro a stagione, infatti, bisogna sommare i premi, tra cui un mega bonus superiore al milione di euro in caso di vittoria dello scudetto. Proprio su questo aspetto si è basata buona parte della trattativa, dato che l’Inter potrà sostenere le spese di questo ricco bonus grazie alle risorse economiche derivanti dall’eventuale vittoria del secondo scudetto consecutivo. Dunque, la nuova scadenza è stata fissata al 30 giugno 2026, un anno prima rispetto alle richieste dell’entourage dell’allenatore. Nei prossimi giorni arriverà l’annuncio ufficiale, presumibilmente entro venerdì, quando si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione con il presidente Marotta con accanto proprio Simone Inzaghi.

Inter, un ricco bonus scudetto nel rinnovo di Inzaghi

Uno stimolo in più – dunque – per Simone Inzaghi, nel cercare di centrare la vittoria dello scudetto. Si tratterebbe del secondo consecutivo, un traguardo che l’Inter non centra da quasi quindici anni, in particolar modo dal biennio 2008/2010, quando – dopo lo scandalo Calciopoli – i nerazzurri dominarono la scena, arrivando anche alla conquista dello storico Triplete targato José Mourinho.

Nel caso in cui l’Inter, che parte ancora favorita, dovesse centrare la vittoria del secondo scudetto, Simone Inzaghi andrebbe ad incassare un bonus da oltre un milione di euro. Poi, come di consueto, il club dovrebbe riconoscere un premio anche a giocatori e staff tecnico. Ma sono discorsi che restano prematuri: ora l’attenzione è rivolta al calciomercato estivo, tra uscite ed entrate, e alla preparazione di una stagione che giocoforza dirà molto, sia per il destino di Simone Inzaghi che per quello del progetto tecnico e societario. dell’Inter