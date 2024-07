Icardi e il ritorno in Serie A: ‘mossa’ choc di Wanda Nara

Mauro Icardi è rinato al Galatasaray, con il quale ha un ricco contratto che scade a giugno 2026. Nuove voci sul ritorno in Italia

Mauro Icardi torna in Serie A? Non è sicura la sua permanenza al Galatasaray, per l’argentino si sono mossi alcuni club della Saudi League. L’Al-Qadsiah avrebbe messo sul piatto una proposta faraonica che, per qualche addetto ai lavori, potrebbe davvero far vacillare l’ex capitano nerazzurro e attuale idolo dei tifosi del ‘Cimbom’.

Ma il bomber argentino non disdegnerebbe il riapprodo nel massimo campionato italiano, ecco perché alcuni agenti potrebbero averlo offerto anche a un paio di big nostrane. Nella fattispecie al Milan, ancora sprovvisto dell’erede di Olivier Giroud. A Milano il classe ’93 ha ancora casa, comprata quando era ancora il centravanti dell’Inter.

L’ostacolo all’Icardi bis in Serie A? In primis l’ingaggio di circa 10 milioni a stagione. Per quanto riguarda il Milan, poi, anche il suo passato interista e le eventuali richieste dei turchi: 20/25 milioni almeno per il suo cartellino. Va detto, infine, che il rosarino non sembra avere le caratteristiche richieste da Paulo Fonseca.

Parliamo in effetti di un attaccante completamente diverso da Alvaro Morata, che la società di Cardinale – come appreso da Calciomercato.it – è fiducioso di riuscire a prendere. O meglio, di riuscire a convincere perché il cartellino è acquistabile senza andare a trattare con l’Atletico Madrid, ma pagando la clausola risolutiva da circa 13 milioni di euro.

Dall’Argentina: Wanda Nara ha chiesto il divorzio a Icardi

Icardi ha rassicurato i tifosi del Galatasaray, dicendo che non andrà via. Il bomber argentino ha rispedito al mittente i rumors che lo davano intenzionato ad andarsene dopo le dimissioni del vicepresidente, Timur, al quale era molto legato. A proposito di ‘legami’, sarebbe ormai agli sgoccioli quello con la moglie-agente Wanda Nara.

In Argentina è un susseguirsi di voci e indiscrezioni sul divorzio, dato praticamente per imminente. Wanda Nara considera chiuso il matrimonio (che aveva provato a ‘salvare’ dopo aver scoperto di essere stata tradita) con Icardi e, come scrivono diversi media locali, ha chiesto la separazione.

A confermare la fine del rapporto con Icardi è stata la stessa Wanda Nara, la quale ha mandato un messaggio in diretta nel programma tv argentino ‘Pomeriggio America’: “Sono separata, per motivi personali e di salute avevo provato ancora una volta”.