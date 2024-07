Ritorno di fiamma alla Juventus: rifiutati 25 milioni

Bollente il mercato della Juventus, Giuntoli attivissimo sia in entrata che in uscita: le prossime mosse della dirigenza bianconera

La Juventus accoglie anche Khephren Thuram dopo i colpi Douglas Luiz e Di Gregorio, con il Dt Giuntoli scatenato sul mercato in vista della prossima stagione.

Nelle scorse ore la dirigenza bianconera ha fatto il punto della situazione con Thiago Motta, sbarcato domenica alla Continassa per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina bianconera. Adesso Giuntoli punta dritto su Koopmeiners, anche se prima dell’assalto al gioiello dell’Atalanta dovrà fare cassa con una cessione eccellente. Il primo indiziato è Federico Chiesa, che insieme agli altri nazionali si unirà al gruppo del neo allenatore Thiago Motta nelle prossime settimane dopo aver disputato l’Europeo. Il futuro dell’ex Fiorentina rimane però in bilico, visto che non viene ritenuto un elemento fondamentale della nuova Juve da parte del mister italo-brasiliano.

Calciomercato Juventus, c’è ancora il Leicester sulle tracce di Soulé: 25 milioni non bastano

Senza rinnovo Chiesa è destinato a lasciare la Juventus e sulle sue tracce in prima fila ci sarebbe in particolare la Roma dell’estimatore De Rossi.

A Chiesa è legato anche il destino di Matias Soulé, sacrificabile per Giuntoli a fronte di un’offerta pesante intorno ai 40 milioni. Proposta economica che però non è ancora arrivata, anche se sono diverse le società interessate al talento argentino che nelle scorsa stagione ha giocato in prestito nelle fila del Frosinone. Nelle ultime ore si è rifatto vivo il Leicester in Premier League, disposto a offrire circa 25 milioni di euro per il cartellino di Soulé. Secco no da parte della Juventus, che come dicevamo valuta il classe 2003 non meno di 40 milioni.

Soulé piace a Thiago Motta e non è ancora da escludere una sua permanenza in bianconero, specialmente se Chiesa dovesse lasciare Torino. Intanto domani il 21enne argentino tornerà alla Continassa per iniziare il raduno della squadra agli ordini dell’ex allenatore del Bologna.