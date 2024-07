Da Lautaro a Vlahovic e Osimhen: la classifica dei bomber più preziosi in Serie A

Lautaro pronto a scalzare il partente Osimhen: Leao tra il capitano dell’Inter e Dusan Vlahovic. A Roma spicca Paulo Dybala

Nella speciale classifica dei bomber più preziosi in Serie A non può che esserci Victor Osimhen. Se non altro perché nel suo contratto da 10 milioni a stagione è presente una clausola risolutiva da 130 milioni di euro. Ma dopo una stagione così negativa, con il nigeriano spesso fuori per problemi fisici, venderlo a quella cifra sarebbe un bel colpo di fortuna.

De Laurentiis non vede l’ora di toglierselo dai piedi, soprattutto per liberarsi di quel contrattone firmato giusto in tempo per sfruttare ancora dei benefici fiscali del decreto crescita. Antonio Conte, invece, se lo terrebbe ben volenieri, seppur una permanenza in azzurro del numero 9 di Lagos significherebbe dire addio al figliol prodigo Lukaku, rimesso alla porta dal Chelsea dopo il ritorno dal prestito alla Roma. Dove il più prezioso, anche se non è un bomber, rimane Paulo Dybala.

Per l’argentino si parla da tempo di rinnovo del contratto. L’attuale scade tra un anno e include due clausola: una valevole per l’Italia da 20 milioni, che il club dei Friedkin potrebbe bloccare con degli interventi specifici; l’altra per l’estero a una cifra più bassa, precisamente a 12 milioni di euro. Per De Rossi, Dybala è centralissimo nel progetto tecnico, ma il calciomercato è fluido e quindi tutto può succedere pure a estate inoltrata.

Juventus, Vlahovic incedibile a meno di un’offerta irrifiutabile: Giuntoli vuole ‘spalmare’ il ricco ingaggio

Molti meno dubbi si hanno invece sulla permanenza di Vlahovic a Torino. A differenza di Chiesa, il serbo è più che gradito al neo tecnico bianconero Thiago Motta. Al contempo, però, Giuntoli confida sempre di trovare un accordo per rinnovare il contratto (scadenza giugno 2026) e spalmare il suo ingaggio che, nella stagione 2025/2026, toccherà quota 12 milioni netti.

Solo una proposta davvero irrifiutabile, per non dire indecente spingerebbe la Juventus a valutare la vendita del centravanti serbo, chiamato comunque a riscattare un anno e mezzo – Europeo incluso – al di sotto del potenziale e delle aspettative per uno che è costato oltre 80 milioni ed è il più pagato dell’intera Serie A insieme a Lautaro Martinez, capocannoniere dello scorso campionato davanti proprio all’ex viola.

Leao e Lautaro, i numeri 10 ‘simboli’ di Milan e Inter

Ci vorrebbe un’offerta ad altezza clausola di Osimhen per strappare l’argentino all’Inter. Prima di volare in Copa America, dopo qualche settimana turbolenta tra l’agente e i dirigenti, il classe ’97 di Bahia Bianca ha detto sì all’offerta massima (al sapore di ultimatum) presentatagli dal club di Oaktree per prolungare fino a giugno 2029.

Circa 9 milioni più bonus per andare in doppia cifra ogni anno, col nuovo accordo – da firmare – il capitano nerazzurro ‘prende’ il numero 9 della Juve preparandosi a raccogliere l’eredità del collega del Napoli di bomber più prezioso di tutta la Serie A.

Tra Lautaro Martinez e Vlahovic, considerando appunto Osimhen in uscita dalla classifica perché destinato a salutare il nostro Paese, si piazza Rafael Leao. Il contratto dell’attaccante portoghese, da circa 7 milioni a stagione bonus inclusi, scade nel 2028 e include una clausola risolutiva da 150 milioni di euro che, forse, pagherebbe solo qualche club arabo.

Il grande ‘problema’, naturalmente per gli arabi, è che non ad oggi non intende trasferirsi nella Saudi League, in sostanza chiudere già a 25 la sua carriera da calciatore. Per Fonseca, in mancanza di Zirkzee e aspettando Alvaro Morata, il classe ’99 non può che rappresentare il pilastro del nuovo corso rossonero partito con tanto scetticismo da parte dei tifosi