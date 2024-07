Chiesa tra Juve e Roma: i bianconeri hanno fretta, ma lui prende tempo

Federico Chiesa non ha intenzione di accelerare la decisione sul futuro, con la Roma e forse soprattutto la Juve che attendono

La Juventus si continua a muovere con determinazione sul mercato. Giuntoli è partito dal centrocampo, mettendo a posto il reparto con un paio di super colpi come Douglas Luiz e Khephren Thuram, arrivato questa mattina a Torino. Il francese, che ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi, è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Serie A e sfidare il fratello Marcus dell’Inter. E ha poi blindato anche la porta con l’acquisto di Di Gregorio.

Ma di movimenti ce ne sono parecchi, anche in uscita e sono ovviamente fondamentali. Ad esempio Bremer è un pilastro per Motta, ma i top club europei sono pronti a dare l’assalto anche con offerte monstre per la Juve, che non potrà chiudere in maniera così ermetica le porte. In caso di proposta da 70 milioni e di un calciatore che sceglie eventualmente di aprirle queste porte, le carte possono cambiare. E poi c’è ovviamente la situazione legata a Federico Chiesa, che come vi abbiamo già raccontato tiene un po’ in stand-by anche quella relativa a Koopmeiners. Dopo aver già speso parecchio, i bianconeri vorrebbero ora incassare. Cominciando magari da Federico Chiesa, fuori dai piani di Thiago Motta.

Juve e Roma aspettano Chiesa ma lui non ha fretta

La Roma è sempre lì, destinazione gradita al calciatore che però non ha ancora sciolto definitivamente le riserve mentre i due club non hanno trovato l’accordo. Come vi abbiamo sottolineato di nuovo due giorni fa, Chiesa non ha fretta a differenza della Juventus. E questo porta di conseguenza alla prospettiva della classica telenovela estiva di mercato. L’esterno della Nazionale vuole intanto mettersi a disposizione del nuovo allenatore nel ritiro precampionato, per poi decidere con calma il proprio futuro, magari dopo il suo matrimonio in programma il 20 luglio.



E non ha ancora quindi detto il suo sì definitivo alla Roma, decidendo di rinviare la decisione. Il classe ’97 ha intenzione di prendersi tutto il suo tempo, al contrario dei bianconeri che vorrebbero chiudere prima possibile la questione, pur rinunciando a qualcosa. Il giornalista Luca Momblano, invece, ha parlato così della situazione Chiesa a ‘Juventibus’: ”Juve e Roma hanno un accordo definitivo. La Juve ha fretta, é andata incontro alla Roma sulla cifra. Una fonte molto vicina alla Roma mi ha detto che il calciatore ha detto NO, cioé al momento no. Federico non ha fretta”. Lo scenario che vi avevamo dipinto nei giorni scorsi quindi continua a trovare conferme.