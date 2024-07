Juventus, la beffa è doppia: l’Inter lo riporta in Italia

I nerazzurri sono a caccia di un centrale, preferibilmente mancino. Marotta torna a pensare al calciatore che ha giocatore in Serie A

Il calciomercato dell’Inter sembrava potersi avviare alla conclusione con l’acquisto di Martinez per la porta, che ha fatto seguito ai colpi a parametro zero di Zielinski e Taremi. Le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo e Beppe Marotta, con la sua squadra non vivranno certo un’estate senza far nulla.

La rosa è praticamente al completo ma l’infortunio di Buchanan ha aperto una grossa falla sull’esterno. Ecco perché non è da escludere l’arrivo di un nuovo giocatore di spinta, ma il mercato dell’Inter potrebbe comunque prevedere l’acquisto anche di un difensore centrale. Non è un caso che i nerazzurri abbiano provato a chiedere tempo a Beppe Riso per cercarsi di inserirsi per Alessandro Buongiorno. Il centrale italiano è però destinato a vestire la maglia del Napoli. L’Inter così si sta guardando attorno e stamani è emersa la possibilità di riportare in Serie A Kim Min-jae. Il difensore coreano, che esploso proprio con la maglia azzurra dei campani sotto il Vesuvio, prima di trasferirsi al Bayern Monaco, non ha fatto bene in Bundesliga e si sta facendo avanti l’ipotesi di un rientro in Italia. Andrà chiaramente capito a che condizioni, ma rimane una pista da seguire.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per il centrale: lo libera Calafiori

Attenzione, però, ad un’altra possibilità che sta emergendo in queste ultime ore, quella legata a Jakub Kiwior. Il centrale mancino polacco, reduce dall’esperienza agli Europei, dove è stato osservato più volte dagli scouts dei club italiani, è pronto a lasciare l’Arsenal.

Dopo una stagione non proprio esaltante, i Gunners potrebbero liberarlo in questa sessione di calciomercato. La squadra londinese di Arteta, d’altronde, ha già trovato il titolare, che prenderà il suo posto, quel Riccardo Calafiori che è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Arsenal, per una cifra sui 50 milioni di euro. Il calciatore, messosi in luce anche con la Nazionale di Luciano Spalletti, ha convinto proprio tutti: l’avrebbe voluto la Juventus di Thiago Motta, ma il Bologna ha deciso di venderlo all’estero a condizioni certamente più favorevoli.

Con Calafiori a Londra, dunque, Kiwior può tornare in Serie A. Il polacco è da mesi che viene accostato alle squadre del massimo campionato. A gennaio sembrava essere il Milan tra i club più interessati, ora ci sta pensando la Juventus, ma attenzione all’Inter, che vendendo de Vrij in Arabia Saudita potrebbe avere i soldi per finanziare il colpo e beffare i bianconeri.