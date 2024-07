Kim scatena il derby italiano: può tornare in Serie A solo a una condizione

Kim Min-jae potrebbe presto scatenare attorno a lui il calciomercato italiano: nuovo derby per il difensore ex Napoli, ora al Bayern Monaco

A volte ritornano e potrebbe essere certamente la storia di Kim Min-jae. Il difensore centrale asiatico ha mostrato il suo volto migliore in Italia nella stagione 2022/23, diventando il più forte nel suo ruolo per quell’anno e aiutando significativamente il Napoli a portare a casa uno scudetto storico.

Di lui restano in mente le immagini di potenza, qualità, precisione e dominanza atletica, oltre a un senso della chiusura e della copertura veramente invidiabile. Il baluardo della difesa di Luciano Spalletti, poi, è stato ceduto al Bayern Monaco, ma le cose non sono andate come entrambe le parti si aspettavano. In una stagione davvero complicata, ha perso di smalto e ha inanellato qualche errore di troppo, fino a trasmettere una sensazione di insicurezza particolarmente marcata.

Ora anche l’arrivo di uno specialista del ruolo come Vincent Kompany in panchina potrebbe non bastare a garantirgli una nuova vita in Baviera. Da quanto si vocifera in Germania, neanche l’ex Manchester City ha intenzione di puntarci, tanto che il Bayern ha già acquistato Ito per 30 milioni di euro. E l’Italia potrebbe essere pronto a riaccoglierlo.

Scatta il derby italiano per Kim: non solo l’Inter

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, uno dei club che potrebbe essere maggiormente interessato al Kim è l’Inter. Se alla fine Stefan de Vrij dovesse davvero lasciare l’Italia e trasferirsi in Arabia Saudita, i nerazzurri avrebbero le finanze per sferrare il colpo decisivo. Vista la cifra spesa dal Bayern, sarebbe impossibile fin da subito impostare un trasferimento a titolo definitivo.

Per questa ragione, occhio a un possibile colpo alla Lukaku, nelle modalità in cui era tornato all’Inter, quindi un prestito secco per poi impostare anche un riscatto sulla parola. Di fatto, basterebbero quei 10 milioni e un risparmio sostanzioso sull’ingaggio per finanziare l’arrivo di Kim, ma a queste condizioni l’Inter non sarebbe la sola a pensarci.

Con l’impossibilità di arrivare a Riccardo Calafiori e i rumors che vorrebbero Gleison Bremer nel mirino del PSG, i bianconeri potrebbero offrire condizioni migliori al Bayern e prospettare un lauto ingaggio all’asiatico. Bisogna, dunque, aspettare le evoluzioni delle trattative in uscita e poi sarà anche il tempo di pensare a Kim, sempre che l’Inter non abbia già finito prima.