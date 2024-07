Chiesa beffato: Sancho-Juventus, c’è il sì

Sancho alla Juventus è il colpo dell’estate, beffato anche Federico Chiesa che cerca una nuova squadra

Federico Chiesa non rientra più nei piani della Juventus e il suo agente Ramadani è alla ricerca di una nuova squadra che possa rilanciarlo. Allo stesso tempo, Giuntoli vuole offrire a Thiago Motta un’alternativa alla partenza dell’ex viola e, secondo le ultime indiscrezioni, l’indiziato principale è Jadon Sancho.

L’esterno inglese è esploso al Borussia Dortmund, poi ha sperimentato la Premier League con il Manchester United, senza riuscire a lasciare il segno. Infatti, lo scorso gennaio Sancho è tornato in Bundesliga dal suo Dortmund, ma scaduto il termine del prestito ha fatto ritorno nuovamente in Inghilterra. Chiaramente, il classe 2000 è un esubero, nonostante la carta d’identità e le potenzialità siano tutte in regola. La Juve ne può approfittare.

Sancho alla Juventus è il colpo dell’estate

Nel sondaggio di Calciomercato.it sottoposto agli utenti di X, abbiamo chiesto quale possa essere il colpo che infiammi l’estate della Serie A. Le opzioni erano le seguenti: Lukaku al Napoli, Chiesa alla Roma, Sancho alla Juventus e Morata al Milan.

I follower hanno gradito l’ipotesi dell’attaccante inglese accostato alla Juventus. Non a caso l’affare ha conquistato un buon 36% di voti; le alternative si sono assestate sul 20%. Insomma, l’operazione che porta Sancho in Serie A è valutata più interessante del trasferimento di Chiesa alla Roma. Battuta persino l’operazione Morata-Milan, che diventa sempre più una possibilità concreta, visto che Zirkzee è vicino all’accordo con il Manchester United.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 Le inseguitrici dell’#Inter a caccia di nuovi bomber e attaccanti. Quale sarebbe il miglior colpo di #calciomercato❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 7, 2024

Sancho potrebbe legarsi al club bianconero con una formula di prestito con obbligo di riscatto. Secondo la Stampa, il Manchester United è disposto a trattare con la Juventus, ma i dialoghi sono solo iniziati e servirà superare tutti gli step, dal costo del riscatto fino alle condizioni che farebbero scattare l’eventuale esercizio. E pensare che Sancho fu pagato dal Manchester United ben 85 milioni di euro nell’estate del 2021. Dopo 3 anni, il giocatore non solo ha visto svalutare il suo cartellino, ma ha perso anche posto in Nazionale.