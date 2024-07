“Imbarazzante”: ribaltone Sancho, tirata in ballo la Juventus

Jadon Sancho è uno dei calciatori seguiti dalla Juventus: bianconeri tirati in ballo, ma il ribaltone lascia di stucco, “è imbarazzante”

È uno delle opportunità di mercato della Juventus. Jadon Sancho, dopo il prestito al Borussia Dortmund, ha dimostrato di poter essere ancora un attaccante di alto livello.

Il ritorno al Manchester United sarà probabilmente solo temporaneo, vista la rottura con ten Hag dello scorso anno che non è stata ricomposta in questi mesi. Ecco perché la Juventus ci sta pensando, anche se – come raccolto da Calciomercato.it – la priorità dell’attaccante inglese è di restare in Premier League e poi la valutazione che ne fa i Red Devils è di 50 milioni.

Proprio la cifra richiesta dallo United rende complicato per diversi club avvicinarsi a Sancho che, tra gli altri, piace anche al Barcellona. Interesse forte da parte di varie società, ma con il Manchester United che non pensa ad una sua permanenza: è questa contraddizione al centro del dibattito in Inghilterra con il duro attacco a ten Hag che arriva dall’ex attaccante scozzese Frank McAvennie.

Juventus, Sancho via dallo United: “Imbarazzante”

L’ex calciatore è intervenuto a Football Insider per parlare proprio della questione Sancho e ha espresso tutte le sue perplessità per la posizione di ten Hag.

In particolare McAvennie è convinto che il calciatore non possa più restare allo United: “È andato al Dortmund – le sue dichiarazioni – non c’è possibilità che torni indietro ora, non c’è possibilità mentre ten Hag resta il manager”. L’ex calciatore continua: “Ha fatto bene da quando se n’è andato ed è stato eccezionale quando è andato in prestito. Non capisco perché il manager non possa semplicemente mettere da parte la loro differenza e sistemarla, i due dovrebbero andare in una stanza e sistemarla. L’allenatore – dice in riferimento a ten Hag – dovrebbe mettere in ordine la questione- O vai o rimani e lotti per un posto in squadra”.

Ma ciò che McAvennie non approva, è il fatto che lo United vuole sbarazzarsi di un calciatore che è cercato da top club: “Sono sicuro che Sancho vorrebbe rimanere se il manager gli desse un po’ di fiducia. È un buon giocatore ed è ciò di cui il Manchester ha bisogno. È un po’ imbarazzante davvero, il Manchester United non lo vuole, ma Barcellona e Juventus sì”. Una contraddizione inaccettabile per l’ex attaccante scozzese.