Hanno chiuso per Lukaku: operazione da 64 milioni

Lukaku potrebbe continuare la sua avventura in Serie A dopo le parentesi con Roma e Inter: l’accelerata per chiudere l’ingaggio del centravanti belga

C’è un nome in cima ai desideri di Antonio Conte, subito al centro del mondo Napoli e pronto a riportare al vertice i partenopei dopo il trionfo scudetto dell’anno scorso.

Il nuovo allenatore del Napoli ha le idee chiare e spinge soprattutto per un profilo per il reparto offensivo, in attesa dell’addio di Osimhen che al momento rimane bloccato visto che non c’è ancora una big all’estero in grado di accontentare le richieste del patron De Laurentiis. Intanto Conte non molla la presa per Romelu Lukaku e sta lavorando alacremente insieme al Ds Manna per lo sbarco al ‘Maradona’ dell’ex centravanti di Roma e Inter, che punta a restare in Seria A dopo la parentesi dello scorso anno in prestito nell’undici giallorosso dove ha realizzato complessivamente 21 reti in tutte le competizioni.

Calciomercato Napoli, Conte può esultare: si chiude per Lukaku

Il Napoli accelera e stando al giornalista Paolo Bargiggia sarebbe vicino all’ingaggio a Lukaku, reduce da un Europeo incolore e a secco di gol con la casacca del Belgio.

Per Bargiggia l’operazione è praticamente definita: “Il Napoli ha chiuso col Chelsea per Lukaku, 30 milioni più 10 di bonus agli inglesi. Ingaggio da 8 netti per tre anni più opzione al giocatore, che sta già cercando casa a Napoli“, ha postato su ‘X’ il giornalista. Affare quindi intorno ai 40 milioni di euro con il Chelsea, mentre l’attaccante firmerebbe un accordo fino al 2027 con il sodalizio partenopeo. Lukaku di recente era stato accostato anche al Milan, ma il nome del bomber classe ’93 non scalda particolarmente i rossoneri che invece hanno riallacciato i contatti per Morata. Napoli quindi grande protagonista per il momento del mercato e che sta stringendo i tempi inoltre per chiudere la trattativa con Buongiorno in difesa, superando così la concorrenza dell’Inter. Alla corte di Conte sbarcheranno anche Spinazzola e Marin, che all’inizio della prossima settimana saranno annunciati dal club azzurro.