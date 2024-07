Non vuole fare panchina con Thiago Motta, addio inatteso alla Juventus

La Juventus cambia pelle con Thiago Motta, un bianconero finisce in panchina e non la prende bene: chiesta la cessione

Prosegue a ritmo incessante il calciomercato della Juventus, che dopo Douglas Luiz annuncia anche Michele Di Gregorio. L’arrivo del portiere dal Monza era nell’aria da tempo, ma è stato ufficializzato soltanto poche ore fa. Seguirà a stretto giro il colpo Khephren Thuram, e non è finita qui.

Juventus che riproverà l’assalto per Koopmeiners, come raccontato da Calciomercato.it, provando a sfruttare anche il “tesoretto” derivato dalle cessioni. A proposito di cessioni, sono tanti gli addii che si preannunciano per i bianconeri, compreso uno che finora non era stato messo in preventivo.

L’arrivo di Di Gregorio, stando a quanto riportato da ‘Radio Radio’, non avrebbe reso felice, tutt’altro, Mattia Perin. In bianconero dal 2018, con una parentesi di ritorno al Genoa nel 2020/2021, aveva accettato finora di fare da secondo a Szczesny, ma, una volta che il polacco fosse andato via, si sarebbe aspettato di subentrare con i galloni da titolare. A questo punto, il ruolo di vice gli starebbe decisamente stretto. Per lui si starebbe già muovendo la Fiorentina, che avrebbe preso informazioni.