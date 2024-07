Milan messo all’angolo: l’offerta è troppo bassa

Il Milan ha messo nel mirino il terzino brasiliano Emerson Royal ma gli ostacoli non mancano. Le ultime dall’Inghilterra sul laterale verdeoro

Il nuovo Milan targato Paulo Fonseca dovrà presto iniziare a prendere forma per soddisfare la grande attesa che alimenta i tifosi del Diavolo, desiderosi di aprire al meglio un nuovo ciclo. Il neo tecnico rossonero si presenterà peraltro in conferenza lunedì alle 11 a Casa Milan, mentre alle 17 avrà poi il primo allenamento a Milanello.

È dunque il momento giusto per iniziare a mettere nel motore qualche nuovo tassello per la squadra meneghina, che dovrà provare a migliorare il secondo posto dello scorso anno accorciando il divario dall’Inter campione in carica. Per farlo serviranno nuovi innesti che per ora latitano. La priorità in questo senso resta l’attaccante con il Diavolo che sperava di poter arrivare a Joshua Zirkzee, anche se la concorrenza forte del Manchester United, motivo per cui risulterebbe molto più semplice l’idea di un ritorno in Serie A per Alvaro Morata.

Al netto delle vicende offensive il Milan dovrà guardare anche ad altre zone del campo, col centrocampo, ma anche la fascia da potenziare. In quest’ultimo caso si punta ad un terzino destro per alzare ulteriormente l’asticella, al netto della presenza in rosa di capitan Calabria. Come evidenziato nei giorni scorsi in tal senso il Milan punterebbe ad Emerson Royal del Tottenham, fermo restando che il club meneghino non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni di euro. Contatti continui tra le parti, anche se andrà superato l’ostacolo portato dagli stessi Spurs e ribadito dall’Inghilterra.

Calciomercato Milan, mirino su Emerson: il Tottenham non è disposto ad accettare una cifra al ribasso

Il Milan punta quindi ad Emerson Royal per migliorare il valore, soprattutto di spinta, della fascia destra di difesa.

Secondo quanto evidenziato da ‘BBC.com’ i rossoneri sarebbero interessati, ma gli Spurs dal canto loro non sarebbero disposti ad accettare una cifra al ribasso per la sua cessione. Il Tottenham non sta spingendo per l’addio del brasiliano e lo terrebbe volentieri a meno che non si presenti una pretendente con un’offerta più alta che possa così andare a stuzzicare realmente i londinesi.

Gli Spurs sono quindi riluttanti ad accettare una proposta bassa, motivo per cui il Milan dovrà per forza di cose provare a forzare la mano per arrivare all’ex laterale del Barcellona che quest’anno ha messo a referto 24 presenze totali ed un gol con il Tottenham.