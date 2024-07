Perticone incorona Calafiori: “Non c’è nessuno come lui” | ESCLUSIVO

A ‘Ti Amo Calciomercato’, arrivano i complimenti a Calafiori anche da parte dell’ex difensore Romano Perticone, ospite della nostra trasmissione

Lunga intervista a ‘Ti Amo Calciomercato’, su Tv Play, di Romano Perticone, ex difensore con una lunga militanza tra Serie A, Serie B e le categorie inferiori, da poco allenatore. Perticone si è espresso sulla pista Lukaku per il Milan, in ambito di calciomercato, ma ha toccato anche altri temi legati ai rossoneri e non solo.

Il Milan ha in generale grandi ambizioni, sottolineate da Perticone, ma con le quali non sarà facile convivere, soprattutto essendosi lanciati in un nuovo corso tecnico. “Conosco l’ambiente, possiamo già essere sicuri che tra dodici mesi ci sarà il ‘Fonseca is on fire’ oppure il ‘Fonseca Out’ – ha spiegato – Non ci sono mezze misure, ma del resto al Milan non si può vivacchiare, una discreta stagione alla piazza non basta”.

Sul Milan e sul suo mercato, si è parlato anche del capitolo difensori. Perticone, sul tema, ha aggiunto: “Servirebbe in quel reparto anche un giocatore con grandissime capacità tecniche. Tomori e Thiaw sono bravissimi, fortissimi e profili da grande squadra, ma nel Milan, oggi, non c’è nessuno come Calafiori, con quella capacità con il pallone tra i piedi. Mi ha scioccato, non vedevo uno come lui da diversi anni, con quella personalità, quel coraggio, quella rabbia quando non ha la palla, caratteristiche da top player. Follia che le italiane non vogliano spendere per lui? No, una follia che fosse al Bologna e che fosse finito in giro invece che continuare a crescere alla Roma. Se dovessi prendere un difensore andrei sicuramente su di lui, anche se adesso è facile dirlo e anche se ci sono altri giocatori solidi e affidabili come ad esempio Buongiorno, che insieme a lui e Scalvini è uno dei tre nostri migliori prospetti”.

A proposito del centrale del Torino, già seguito dal Milan, è ormai sempre più vicino al Napoli. Su cui Perticone ha dichiarato: “De Laurentiis può essere criticabile quanto si vuole, ma a Napoli ha sempre portato grandissimi profili. La scelta di Conte ha evidenziato grandissima intelligenza da parte sua, la sua riuscita in azzurro mi stuzzica”.