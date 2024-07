Perticone consiglia il bomber al Milan: “Non prendere Lukaku” | ESCLUSIVO

Consigli per gli acquisti per il Milan a ‘Ti Amo Calciomercato’: “bocciato” Lukaku, ecco su chi ricade la scelta per l’attacco

Si entra nella fase calda del mercato, a pochi giorni dall’inizio dei ritiri precampionato. L’Inter pare avere ancora i galloni da favorita, la Juventus sta procedendo a diversi colpi per provare a insidiarla, il Milan ha diverse idee ma fatica, nella pratica, a tradurle nei fatti.

I rossoneri sanno di doversi rinforzare in diversi reparti per puntare a grandi traguardi e devono provare ad accelerare nella sessione di trattative per rispondere alle dirette concorrenti. Abbiamo parlato degli scenari legati al Diavolo con l’ex giocatore rossonero Romano Perticone, oggi allenatore dopo aver concluso da qualche mese una carriera ventennale nel mondo del calcio, a ‘Ti Amo Calciomercato’ su TV Play.

L’ex difensore, ha iniziato la sua esperienza in panchina la primavera scorsa con il Treviso, abbandonando il calcio giocato. Perticone inizia l’intervista con una battuta sui suoi esordi da allenatore: “Ho sbagliato i conti, ho vinto le prime quattro partite poi ho perso le ultime due, forse dovevo fare al contrario…(ride, ndr)”. Sul calciomercato, spiega: “Mi diverto a osservare non solo quello delle grandi squadre, ma anche quello delle serie minori, il modo in cui le società costruiscono le rose, le logiche dietro le scelte che si fanno. La parte più affascinante è stata quella che ha riguardato i tanti cambi di allenatore. Poi il calcio è bello perché smentisce sempre i luoghi comuni: c’è il mercato, ma poi arriva il campo e a quel punto non sempre due più due fa quattro”.

“Milan, Zirkzee ha la classe giusta”: Perticone ci spera ancora

Ecco il pensiero di Perticone, per il mercato del Milan, sull’ipotesi Lukaku in attacco. “E’ un grandissimo campione, ma è un giocatore di cui abbiamo già visto tutto – ha spiegato – Farebbe sicuramente molto bene, ma per i tifosi servirebbe un nome diverso, uno di quelli in grado di infiammare la fantasia. Spererei in un profilo più giovane per l’attacco”.

Perticone è stato quindi più specifico: “Ci vorrebbe un giocatore alla Osimhen, uno con del potenziale che possa esplodere, come è stato per esempio ai tempi di Shevchenko. Da questo punto di vista, credo che Zirkzee sia un talento che abbia la classe per giocare a San Siro, è un giocatore che accende quell’entusiasmo da parte dei tifosi. Ci sono altri profili interessanti in giro e sono anche in campo all’Europeo, ma non emergono in realtà fuoriclasse che ti risolvono la partita”.

Sul momento generale attorno al Milan, Perticone aggiunge: “Il nome di Fonseca non accende l’entusiasmo, ma è anche vero che il Fonseca allenatore si conosce poco. E’ molto preparato, c’è da capire se ha il quid per guidare il Milan. Non serve solo competenza tattica, ma anche saper comunicare e seguire la storia della società”.