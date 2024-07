‘Mistero’ Lukaku, Milan e Napoli avvisate: “Punto di non ritorno”

Romelu Lukaku sempre al centro del calciomercato, piace a Milan e Napoli ma c’è anche chi lo boccia: punto di non ritorno

È tra gli attaccanti più ricercati di questo momento. Reduce da un Europeo non certamente esaltante, Romelu Lukaku deve aspettare per decidere la sua prossima destinazione. Il prestito alla Roma è terminato lo scorso 30 giugno con il belga protagonista in giallorosso con 21 gol in 47 presenze, numeri che non sono bastati per spingere i giallorossi a riscattarlo.

Questione soprattutto economica, con il Chelsea che per il momento non sembra volersi smuovere dalla clausola di 42 milioni circa per cedere a titolo definitivo il calciatore. Un Lukaku che potrebbe comunque restare in Serie A. Antonio Conte lo aspetta a Napoli per prendere il posto di Osimhen: il rapporto tra l’attaccante belga e il tecnico salentino è ottimo e i due non vedono l’ora di tornare a lavorare insieme.

Altra pista italiana porta al Milan, alla ricerca del post Giroud: come raccontato da Calciomercato.it però, i costi per arrivare a Lukaku sono ritenuti eccessivi dai rossoneri che pensano al belga soltanto in prestito. Proprio su Lukaku, possibile alternativa a Zirkzee anche per il Manchester United, arriva una bordata che non ammette replica: “punto di non ritorno”.

Lukaku al Milan, Campi attacca: “È un mistero”

A commentare le voci su un possibile approdo di Lukaku al Milan è Graziano Campi che su X si chiede come sia possibile che il belga, nonostante le prestazioni non entusiasmanti dell’ultimo periodo, abbia ancora una discreta attrattiva, soprattutto per i club italiani.

“Perché si corra dietro ancora a Lukaku è per me un mistero – scrive Campi -. Che vada al Milan dopo la litigata con Ibra nel Derby ancor di più. Poi nella vita si fa anche pace, però credevo ci fosse un punto di non ritorno”. Il riferimento è allo scontro, divenuto famoso, avvenuto in un derby di coppa Italia del 2021. Uno scontro eclatante che fece molto discutere e che Campi ritira in ballo per chiedersi come si possa poi lavorare insieme dopo quanto accaduto.

Ad oggi, comunque, il futuro di Lukaku non è ancora stato deciso e nelle prossime settimane arriverà il verdetto. Napoli è la pista che forse piace di più al calciatore, per la volontà di tornare ad essere allenato da Conte, mentre l’ipotesi Milan è resa difficile da costi che il club rossonero non sembra intenzionato a spendere.