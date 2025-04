Conte in, Giuntoli out: svolta totale per la Juve, c’è già il sostituto

In estate potrebbe esserci una rivoluzione in casa bianconera: il tecnico salentino pronto a tornare con il nuovo ds

Ripreso il quarto posto. La Juventus si ritrova nuovamente in zona Champions grazie al successo contro il Monza. L’obiettivo per Tudor resta lo stesso: centrale la qualificazione alla competizione continentale più importante per garantire alla società prestigio, ma soprattutto importanti entrate economiche.

Da questo dipenderà in parte anche la pianificazione della prossima stagione che potrà vedere a Torino molte facce nuove rispetto alla squadra di quest’anno. Anche in panchina, con la conferma di Tudor più lontana, la società potrebbe puntare su una vecchia conoscenza: Antonio Conte. Il club vuole un tecnico dal rendimento sicuro, un profilo che si distacchi dalla scelta ‘sperimentale’ di Thiago Motta e che sia garanzia di risultati: come l’allenatore salentino appunto.

La dimostrazione di quanto Conte incida in una squadra la si è avuta quest’anno con il Napoli: dal decimo al primo posto nel giro di qualche mese e la mano dell’allenatore evidente soprattutto nella miglior difesa del campionato. Tra Conte e gli azzurri però con il mercato di gennaio qualcosa si è rotto e di questo potrebbe approfittare la Juve.

Calciomercato Juventus, Conte più il nuovo direttore sportivo

Conte alla Juventus direbbe sì: Mario Gatta intervenuto a ‘juventibus’ non ha alcun dubbio sul fatto che il tecnico salentino sia pronto a sposare nuovamente la causa bianconera. Non solo: per lui l’arrivo dell’allenatore potrebbe coincidere con una rivoluzione dirigenziali che porti anche Giuntoli lontano da Torino.

“Sono tutti in discussione e nessuno si sente tranquillo – le parole di Gatta sulla dirigenza della Juventus – . Ci sono già dei nomi dei sostituti anche di Giuntoli: uno è Massara“. L’eventuale arrivo dell’ex Milan non avrebbe però effetti sulla scelta del tecnico: “Non vuole dire niente. Probabile che in questo momento l’allenatore lo scelga la proprietà. Per me loro vanno su Conte e Conte non vede l’ora di venire alla Juventus”. Sarà davvero così? L’attuale allenatore del Napoli è certamente nei pensieri della dirigenza juventina, ma ora tutta l’attenzione va al campo: ancora quattro partite e poi sarà tempo di pensare al futuro. Che per Conte (ma non per Giuntoli) può essere bianconero.