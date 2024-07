Il colpo scudetto è della Juve: scelta fatta

Si avvicina l’inizio del campionato, ecco il colpo di mercato che può cambiare gli equilibri della corsa scudetto: che mossa della Juve

Siamo a un mese e mezzo dall’inizio del campionato di calcio, che oggi ha iniziato a prendere forma. Oggi il sorteggio del calendario di Serie A, che ha definito il percorso delle 20 squadre dal weekend del 18 agosto, quando si comincerà con la prima giornata, fino al 25 maggio del 2025, data di chiusura del torneo. Nel frattempo, entra nel vivo il calciomercato, che inizia a delineare alcuni equilibri.

L’Inter pare in questa fase confermarsi davanti a tutte le altre, anche in virtù del largo vantaggio con cui ha condotto in porto lo scudetto, ma dietro non stanno a guardare. Soprattutto, non lo sta facendo la Juventus, che sta mettendo a segno una serie di operazioni in grado di innalzarne la competitività a livelli assoluti. Anche le altre non stanno comunque a guardare, nelle prossime settimane potremo attenderci una serie di stravolgimenti importanti che ci aiuteranno a capire qualcosa in più su quella che potrebbe effettivamente essere la griglia di partenza da qui all’inizio del torneo.

Tutte le big cercheranno di realizzare gli affari ideali per rinforzare le rispettive rose, tengono banco trattative o presunte tali che potrebbero dare una fisionomia diversa alle singole squadre e ai rapporti di forza. Ma da chi dobbiamo attenderci il vero e proprio colpo scudetto?

Juventus su Koopmeiners, non ci sono dubbi: è l’affare dell’estate

Crescono le quotazioni della Juventus, che con l’affare Koopmeiners potrebbe effettivamente candidarsi di prepotenza al titolo. Un parere condiviso, questo, da molti.

Del nuovo assalto della Juve a Koopmeiners abbiamo parlato qui su Calciomercato.it. E il pubblico dei nostri utenti pare darci ragione sull’importanza di questo affare, qualora andasse in porto. Rispondendo al nostro sondaggio su ‘X’, l’affare che potrebbe portare l’olandese a Torino è stato votato dal 52,3% come quello in grado di sconvolgere gli equilibri in Serie A. Decisamente minore l’impatto per le altre ipotesi come Chiesa alla Roma (22,4%), Gudmundsson all’Inter (14%), Rabiot al Milan (11,2%).