Il colpo per Fonseca che non fa impazzire i tifosi: “È vicino al Milan”

Eppur si muove sul mercato il Milan. In uscita ma anche in entrata, il club rossonero sta per chiudere un affare in Premier

Non solo Zirkzee e quindi attacco, il Milan si muove sul calciomercato anche per rinforzare centrocampo e difesa. Per la mediana è sempre forte la candidatura di Fofana in uscita dal Monaco, ma c’è il ‘pericolo’ Premier League come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it.

In scadenza fra un anno coi monegaschi, il Milan punta a chiudere a una cifra non superiore ai 15 milioni di euro. L’arrivo di Fofana in rossonero potrebbe giungere in contemporanea o quasi con la partenza di Ismael Bennacer, destinazione Saudi League.

Come raccolto da CM.IT, “Bennacer è attratto dalla possibilità di approdare in Arabia Saudita, ha sempre pensato che sarebbe stata una meta che prima poi avrebbe raggiunto. I contatti sono costanti e si stanno davvero creando i presupposti per un addio immediato. Il prezzo di Bennacer è fissato dalla clausola da 50 milioni di euro, tuttavia per qualcosa meno l’operazione potrebbe comunque decollare”.

Dal centrocampo alla difesa, dove servirà un nuovo centrale – due con l’eventuale cessione di Thiaw al Newcastle – e un laterale destro dato che Florenzi (a Roma non ebbe buoni rapporti con Fonseca) dovrebbe andare via. L’obiettivo numero uno è Emerson Royal, messo sul mercato dal Tottenham.

Calciomercato, Emerson Royal per Fonseca: “È vicino al Milan”

Il Milan è in costante pressing per il laterale brasiliano, con cui c’è già un accordo. Come per Fofana, anche per lui Moncada e soci non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni di euro. C’è fiducia sul fatto che si possa arrivare a un’intesa col Tottenham per il cartellino del classe ’99.

Intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, Beatrice Sarti di ‘Radio Rossonera’ ha detto che il calciatore comprato dal Barcellona nel gennaio 2019 “è vicino al Milan“.

Il profilo di Emerson Royal non entusiasma granché i tifosi milanisti, ma anche tanti addetti ai lavori. A ‘Football-London’, l’avvocato e agente Camillo Autieri ‘consiglia’ al Milan di investire per un altro laterale: “Mi piacerebbe moltissimo Geertruida (23 anni, ndr) del Feyenoord, in quanto riuscirebbe a legare le due fasi con una vivacità ed un dinamismo certamente elevato”.