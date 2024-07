Dalla Juventus alla Roma: l’affare si chiude gratis

Juventus e Roma si mettono sulle tracce del centrocampista che è stato proposto anche all’Inter: possibile affare gratis

È caccia all’occasione giusta. Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e qualche affare importante anche in Serie A si sta chiudendo. La Juventus ha perfezionato l’arrivo di Douglas Luiz ed ha chiuso anche per Di Gregorio e Thuram, mentre l’Inter ha calato il tris aggiungendo Josep Martinez ai parametri zero Taremi e Zielinski.

Le due compagini si preannunciano come le protagoniste del prossimo campionato, oltre che del mercato estivo. Chi non ha ancora, invece, battuto un colpo è la Roma, anche se il nuovo direttore sportivo Ghisolfi non sta certo con le mani in mano e lavora a diversi nomi, Chiesa su tutti. Proprio Juventus e Roma sono i due club che dalla Spagna danno a caccia di un possibile affare a parametro zero.

Un calciatore di grande esperienza, attualmente vincolo da contratto e quindi acquistabile gratis: Sergi Roberto. L’ex capitano del Barcellona ha visto scadere il suo contratto con i blaugrana e la proposta di rinnovo è attualmente bloccata dalle norme relative al Fair Play Finanziario in vigore nella Liga. Ecco allora che, come riferisce ‘Marca’, il nome del duttile centrocampista 32enne è stato accostato a bianconeri e giallorossi.

Calciomercato, Juve e Roma per Sergi Roberto

Sergi Roberto deve ora decidere se continuare ad attendere che si sblocchi la situazione al Barcellona oppure cambiare squadra. In quel caso Juventus e Roma sono, stando al quotidiano spagnolo, le due società che hanno mostrato l’interesse più concreto. La stessa fonte parla di un accordo comunque problematico da trovare, evidentemente per le richieste economiche e di durata del contratto del calciatore.

Un calciatore che è stato proposto anche all’Inter. Lo ha raccontato la redazione di Calciomercato.it: il nome di Sergi Roberto è stato fatto alla dirigenza nerazzurra senza però che la proposta ricevesse risposta. Un silenzio che testimonia come il nome del 32enne non sia attualmente nel mirino della società guidata dal presidente Marotta.

Lo spagnolo lo scorso anno non è stato impiegato molto da Xavi: appena 24 le presenze complessive in stagione con la maglia del Barcellona. Nonostante questo il suo nome ha attirato l’interesse di Juve e Roma che lo hanno individuato come possibile occasione da sfruttare, al contrario dell’Inter. Ora non resta che attendere la decisione di Sergi Roberto, diviso dalla fedeltà al Barça e la voglia di definire il prima possibile il suo futuro, anche valutando un addio ai blaugrana. La Serie A può essere la sua prossima destinazione.