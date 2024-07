Inter, proposto lo svincolato Sergi Roberto: la risposta di Marotta | ESCLUSIVO

Dopo il grave infortunio di Buchanan, fuori 4-5 mesi, sono molti i nomi accostati all’Inter: uno di questi è Sergi Roberto

L’Inter del presidente Beppe Marotta è sempre molto attenta ai calciatori che si liberano a parametro zero. Adesso, però, si trovano costretti a dover intervenire con un po’ di fretta in più a causa dell’infortunio patito in Copa America da Tajon Buchanan.

Nel corso di un allenamento, in vista dei quarti di finale della competizione contro il Venezuela, il 25enne esterno destro si è procurato la frattura della tibia. Arrivato nel gennaio scorso dal Club Bruges per 7 milioni di euro più 3 milioni di bonus, il calciatore è stato utilizzato dall’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi prevalentemente a sinistra, anche se la sua pozione naturale è sulla fascia opposta. Adesso, però, dopo lo stop forzato, che lo terrà lontano dai campi per almeno quattro o cinque mesi, il club passato dalle mani di Suning a Oaktree ha bisogno di un rinforzo in quel ruolo.

E sono tanti i nomi accostati negli ultimi giorni: oltre all’ex Joao Cancelo, di proprietà del Manchester City e di difficile realizzazione a causa degli alti costi economici, ecco spuntare anche gli svincolati Marcos Alonso, ex Barcellona, e Layvin Kurzawa, al quale il Paris Saint-Germain non ha prolungato l’accordo. Attenzione anche all’altro grande ex, quell’Ivan Perisic attualmente legato all’Hajduk Spalato del nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Ma, nel frattempo, a Marotta, Ausilio e Baccin è stato proposto un altro calciatore.

Offerto all’Inter lo svincolato Sergi Roberto: la risposta nerazzurra

Stiamo parlando di Sergi Roberto, 32enne esterno destro, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Barcellona. Adattato da diversi anni in quel ruolo, il prodotto del vivaio catalano ha sempre fornito un contributo importante, costante e senza fronzoli, sia da centrocampista che da laterale. Un calciatore sicuramente polivalente e nel pieno della forma fisica, anche se lo scorso anno sotto la guida dell’ormai ex allenatore Xavi ha racimolato soltanto ventiquattro presenze e 1313 minuti in campo. E per ovviare all’assenza di Buchanan, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Sergi Roberto è stato offerto all’Inter nei giorni scorsi. La dirigenza meneghina, però, non dato risposte a questa proposta e, dunque, appare, allo stato attuale, non interessata al giocatore. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.