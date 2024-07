L’Inter deve aspettare: arrivo rinviato, cosa sta succedendo

Per l’Inter c’è da aspettare ancora prima di chiudere il colpo di mercato: salta l’arrivo, ecco cosa sta succedendo

Bisogna aspettare. L’Inter ha pigiato subito il piede sull’acceleratore sul calciomercato chiudendo i tre colpi che servivano a Inzaghi: prima ancora che si aprisse la sessione, Marotta e Ausilio avevano già chiuso per Zielinski e Taremi, arrivati entrambi a parametro zero. Il terzo colpo, ormai perfezionato, è quello di Josep Martinez, portiere acquistato dal Genoa per una cifra complessiva di poco superiore ai 15 milioni di euro

L’estremo difensore spagnolo, 26 anni, percepirà un ingaggio di 1,5 milioni di euro e firmerà un contratto pluriennale. Questa sera è previsto il suo arrivo in Italia, ma l’aereo sul quale viaggia il calciatore è in ritardo. Come appreso da Calciomercato.it, infatti, Martinez avrebbe dovuto atterrare ad inizio serata, con un volo proveniente da Valencia, ma il traffico aereo ha costretto a ritardare l’atterraggio in attesa di un nuovo slot. Al momento lo sbarco a Milano del portiere è previsto dopo le ore 23 di questa sera.

Inter, piccolo imprevisto per Martinez

Soltanto un piccolo imprevisto per Josep Martinez che non mette ovviamente in discussione l’affare ormai impostato e definito con il Genoa.

✈️ #Inter – Slitta l’arrivo a Milano di Josep #Martinez, previsto inizialmente a inizio serata: a causa del traffico aereo, il portiere spagnolo è in attesa di un nuovo slot da Valencia. Sbarco previsto dopo le 23 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 3, 2024

Stasera il portiere arriverà a Milano, proveniente dalla Spagna, e inizierà l’iter per diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Prima i test medici e la visita di idoneità, quindi la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Una volta chiuso l’acquisto di Josep Martinez, il mercato nerazzurro potrebbe vivere un momento di calma come affermato da Marotta.

Il presidente ha chiarito che non ci sono altre priorità in entrata, pur non escludendo possibili sorprese tra gli acquisti, oltre che tra le cessioni. Urgenze per l’Inter non ce ne sono, forse un esterno che possa far fronte al lungo stop di Buchanan per la frattura della tibia rimediata in Nazionale. Si parla di Spinazzola, in trattativa con il Napoli, ma anche di Marcos Alonso e Kurzawa. Solo idee per ora, mentre Martinez è un affare chiuso… con un piccolo ritardo.