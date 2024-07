Nuovo colpo a zero, Marotta regala l’esterno a Inzaghi

Beppe Marotta si muove sul mercato per trovare il sostituto di Buchanan. L’Inter è chiamata ad intervenire sugli esterni: il punto della situazione

L’Inter è costretta a correre ai ripari dopo il grave infortunio di Tajon Buchanan. Come raccontato nelle scorse ore, il calciatore è stato costretto a fermarsi e ad interrompere anzitempo l’ultimo allenamento del suo Canada, in vista dei Quarti di finale di Copa America, contro il Venezuela. La pessima notizia è arrivata dopo i controlli in ospedale, che hanno confermato lo stop per 4-5 mesi per via della frattura della tibia. Uno stop che mette nei guai la nazionale americana, ma allo stesso tempo, chiaramente, anche Simone Inzaghi.

I campioni d’Italia stanno così pensando seriamente di tornare sul mercato. Beppe Marotta e la sua squadra hanno così iniziato la ricerca del calciatore giusto che possa prendere il posto del canadese. Come era prevedibile la dirigenza nerazzurra ha iniziato a sondare soprattutto il mercato degli svincolati. Ieri abbiamo scritto dell’idea Spinazzola. Il terzino è svincolato dopo la separazione con la Roma ed è vicino al Napoli di Antonio Conte, ma non si può certo escludere un blitz di Marotta. La fumata bianca con il club azzurro, d’altronde, non è ancora arrivata. Attenzione chiaramente ad altre idee come può essere quella legata a Cancelo, che tanto bene sta facendo al Portogallo.

Calciomercato Inter, nuove idee per la fascia: spuntano Kurzawa e Alonso

Guardare al mercato degli svincolati può davvero essere l’idea giusta. La lista dei calciatori interessanti che sono attualmente senza contratto, d’altronde, è davvero lunga. Possono dunque tornare di moda due profili che in passato sono già stati accostati all’Inter, come Marcos Alonso.

L’ex Fiorentina ha terminato l’avventura al Barcellona e potrebbe fare ritorno in Italia. Di certo non avrebbe problemi a ricoprire un ruolo di riserva. Occhi puntati, infine, anche su Layvin Kurzawa. Il francese classe 1992 è reduce da una stagione senza giocare al Psg ed ha tanta voglia di rilanciarsi. L’Inter può davvero essere un’ipotesi concreta. Non possono chiaramente essere scartate altre ipotesi, sempre abbastanza low cost. Non c’è possibilità invece che possa esserci un ritorno alla base di Juan Cuadrado. Il colombiano, dopo un’annata deludente in nerazzurro, non viene considerato idoneo e non offre garanzie soprattutto per i vari problemi a livello fisico.