Lungo stop e blitz di Marotta: l’Inter soffia il giocatore a Conte

Ecco le possibile idee dell’Inter dopo l’infortunio di Buchanan. I nerazzurri chiamati ad intervenire dopo il brutto stop

Le notizie che sono arrivate in serata dall’America non sono per nulla positive per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri devono fare i conti con il brutto infortunio occorso a Tajon Buchanan. Il calciatore è stato costretto ad interrompere anzitempo l’ultimo allenamento del suo Canada, in vista dei Quarti di finale di Copa America, per un grave problema. Stando a quanto trapela negli Stati Uniti, il calciatore nerazzurro avrebbe, infatti, riportato la frattura della tibia. Un guaio davvero importante, che lo costringerĂ chiaramente a saltare la partita contro il Venezuela, ma anche buona parte dell’inizio di stagione con l’Inter. Lo stop previsto, infatti, sarebbe addirittura di 4-5 mesi.

E’ molto probabile, dunque, che l’Inter decida di intervenire sul mercato, acquistando un nuovo quinto, che sia magari capace di giocare sia a destra che a sinistra. I nerazzurri così potrebbero approfondire i discorsi per Ndoye che tanto bene sta facendo agli Europei con la maglia della Svizzera. Non ha proprio le caratteristiche del canadese, ma con Simone Inzaghi potrebbe imparare a fare il quinto a tutto campo. Il giocatore piace, ma non è stata ancora avviata una trattativa con il Bologna, che lo valuta non meno di 30 milioni di euro. Davvero troppo.

Calciomercato Inter, Marotta a caccia di un’opportunitĂ : da Spinazzola a Cancelo

Beppe Marotta e la sua squadra potrebbe così decidere di dirottare le proprie attenzione altrove. Il mercato, d’altronde, è pieno di occasioni e il presidente dell’Inter è stato spesso bravo a coglierle. Guardare nuovamente al calciomercato degli svincolati può sicuramente essere un’idea.

Così dopo i colpi Taremi e Zielinski potrebbe decollare un altro affare. Tra i giocatori senza contratto, infatti, c’è chi farebbe davvero comodo all’Inter, quel Leonardo Spinazzola, che ha lasciato la Roma e che potrebbe diventare presto un nuovo rinforzo del Napoli. La trattativa, va detto, è ben avviata, ma non è ancora chiusa. Servirebbe, dunque, un blitz alla Marotta per far saltare tutto e strappare, di fatto, l’italiano ad Antonio Conte. Questa possibilitĂ va, dunque, tenuta d’occhio, ma attenzione ad altre ipotesi suggestive, come può essere il ritorno in Italia di Cancelo. Il giocatore anche nell’ultima sfida ad Euro 2024, con il suo Portogallo, contro la Slovenia, ha dimostrato tutto il suo valore, ma al Manchester City non hanno intenzione di puntare su di lui. Ecco perchĂ© per il terzino, anche lui capace di giocare sia a destra che sinistra, non è da escludere una nuova esperienza in Serie A, magari proprio in nerazzurro.