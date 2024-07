De Zerbi bussa alla porta dell’Inter: servono 40 milioni

Roberto De Zerbi pronto a pescare in Serie A: il nuovo tecnico dell’Olympique Marsiglia a caccia di rinforzi

L’approdo di Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Olympique Marsiglia potrebbe aprire un interessante asse di mercato con l’Italia: primi contatti avviati con l’Inter.

Roberto De Zerbi bussa alla porta dell’Inter. La richiesta del nuovo tecnico dell’Olympique Marsiglia è chiara: vuole Valentin Carboni, centrocampista offensivo classe 2005 attualmente impegnato negli Stati Uniti d’America con la Nazionale argentina. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Monza, realizzando due gol e quattro assist in trentadue partite giocate tra campionato e Coppa Italia.

Nelle scorse ore ci sono stati anche i primi contatti tra Olympique Marsiglia e Inter: il club nerazzurro detiene il cartellino del giocatore classe 2005, legato all’Inter da altri quattro anni di contratto. Roberto De Zerbi sarebbe fortemente intenzionato a portare in terra transalpina il giocatore di origini italiane, attualmente impegnato in Coppa America e sceso in campo in uno scorcio dell’ultima partita dell’Argentina contro il Perù. Proprio la competizione continentale condizionerà quantomeno i tempi della trattativa, dato che la squadra del commissario tecnico Lionel Scaloni è tra le favorite per il titolo e potrebbe concretamente arrivare alla finale in programma il prossimo 15 luglio.

Calciomercato Inter, De Zerbi bussa alla porta per Carboni

Nella passata stagione Valentin Carboni si è messo in mostra con la maglia del Monza e la sua valutazione di mercato – anche e soprattutto alla luce della sua giovane età – è salita sensibilmente.

Si è passati da circa 15 ai 40 milioni di euro che ora l’Inter chiede per lasciar eventualmente partire il suo gioiellino, pescato nel 2020 dal settore giovanile del Catania che lo aveva a sua volta ingaggiato dagli argentini del Lanus. Una cifra importante, che difficilmente l’Olympique Marsiglia metterà sul piatto, ma che allo stesso tempo permetterebbe all’Inter di poter tornare prepotentemente sul mercato per tentare – ad esempio – l’assalto ad Albert Gudmundsson del Genoa.

Ieri in viale Liberazione è stato avvistato Edoardo Crnjar per parlare di Leoni, difensore classe 2026 della Sampdoria, gestito dal fratello Giacomo. Ma Crnjar è anche l’agente di Roberto De Zerbi e potrebbe aver parlato proprio dell’eventuale affare Valentin Carboni. Tornando alla cifra, negli ultimi anni, l’OM ha più volte fatto investimenti importanti, ma resta da capire se si accetterà la richiesta di 40 milioni per il giocatore classe 2005. La trattativa potrebbe ‘sbloccarsi’ con la formula del trasferimento a titolo temporaneo, inserendo il diritto di riscatto per il Marsiglia e di controriscatto in favore dell’Inter.