Rebus Rabiot: Juventus e Milan in attesa, ecco la risposta all’Inter

Da oggi Adrien Rabiot è ufficialmente svincolato dopo la fine del contratto con la Juventus. Il centrocampista francese comunicherà la sua decisione dopo l’Europeo

Da oggi Adrien Rabiot è ufficialmente svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juventus, che era fissata per il 30 giugno.

Il nazionale francese sarà impegnato nel pomeriggio nella sfida con la sua Nazionale agli ottavi di Euro 2024 contro il Belgio e intanto lascia in sospeso il futuro sul proseguimento o meno dell’avventura sotto la Mole. L’ex Paris Saint-Germain non ha sciolto ancora le riserve e non ha risposto alla Juve sull’offerta di rinnovo presentatagli nelle scorse settimane dalla ‘Vecchia Signora’. Una proposta economica importante, vicina agli 8 milioni di euro a stagione per un nuovo contratto biennale e con opzione per un altro anno, con i bianconeri che possono ancora sfruttare le agevolazioni del Decreto crescita. Il Dt Giuntoli è in attesa così della decisione di Rabiot, che in questo momento però vuole dedicarsi solo agli Europei con la Francia e svelare quale sarà il suo destino solo al termine della rassegna in Germania.

Calciomercato Juventus, Rabiot ancora non scioglie le riserve: la corte dall’estero e l’interesse dalla Serie A

Giuntoli attende, ma intanto non vuole farsi trovare impreparato e dopo il colpo Douglas Luiz ha accelerato per Khephren Thuram per il nuovo centrocampo di Thiago Motta.

Un reparto che si appresta a essere rivoluzionato dalla Juventus e con la dirigenza della Continassa che punta forte sull’arrivo anche del figlio e fratello d’arte, indipendentemente appunto dal rinnovo o meno del connazionale Rabiot. Giuntoli ha il sì di Thuram e vuole chiudere la trattativa con il Nizza sotto i 20 milioni. Per Rabiot, oltre l’importante offerta del club bianconero per la permanenza a Torino, ci sono anche le sirene dall’estero tra cui spicca il Real Madrid di quel Carlo Ancelotti che lo fece esordire nel grande calcio ai tempi del PSG. La Premier League e il campionato inglese stuzzicano e non poco inoltre il nazionale francese, con il Liverpool che si è unito all’interesse del Manchester United. Da non scartare poi le opzioni che portano al Bayern Monaco e a un ipotetico ritorno, anche se complicato, al Paris Saint-Germain.

Infine la Serie A perché, oltre al possibile prolungamento con la Juve, anche il Milan valuta con attenzione gli scenari su Rabiot e di recente ha avuto dei contatti con la mamma-agente Veronique. Da scartare invece la pista che porta sull’altra sponda del Naviglio: Rabiot nei mesi scorsi ha rispedito al mittente la corte dell’Inter e dell’estimatore Marotta, quest’ultimo sempre sensibile ai parametri zero di un certo spessore.