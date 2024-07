Non solo Rabiot: gli svincolati che intrigano le big di Serie A

Rabiot guida la lista degli svincolati dopo la fine del contratto con la Juventus: diversi nomi di spicco, le grandi del campionato di Serie A sono in agguato

Tarda ad arrivare la decisione di Adrien Rabiot, con il centrocampista francese che è il nome di spicco nella lista dei calciatori svincolati a partire da oggi, lunedì 1 luglio.

Rabiot adesso è a tutti gli effetti un ex giocatore della Juventus, con il contratto che era in scadenza il 30 giugno con la ‘Vecchia Signora’. L’alfiere di Deschamps nella Francia ha preso altro tempo e al momento è concentrato solo sugli Europei con la sua nazionale. Rimandata al termine della rassegna tedesca la scelta sul futuro e la risposta alla Juve, che per il momento non ha ufficializzato il suo addio come successo con altri calciatori in scadenza a fine giugno. L’offerta del Dt Giuntoli comunque è sempre valida: contratto biennale da quasi 8 milioni a stagione, con opzione per un ulteriore anno e con la possibilità di poter continuare a usufruire del Decreto crescita.

Svincolati, quante occasioni sul mercato: torna di moda Martial per l’Inter

La Juve attende ma intanto si porta avanti con il connazionale Khephren Thuram, con Giuntoli che ha accelerato e potrebbe chiudere l’accordo con il Nizza già entro questa settimana.

Rabiot è tentato dall’estero, in particolare dalla Premier League e dal Real Madrid, mentre oltre alla Juve anche il Milan in Serie A resta alla finestra per l’ex PSG dopo i recenti contatti con la mamma-agente. Da escludere la pista Inter, considerando il pienone in mediana per Simone Inzaghi e la permanenza di Calhanoglu. Marotta ha blindato il turco e un eventuale assalto a Rabiot potrebbe prefigurarsi solo con un’uscita eccellente nel centrocampo dei campioni d’Italia, al momento non prevista. Un altro francese – in tempi non sospetti finito nel mirino del presidente e Ceo nerazzurro – è Anthony Martial, svincolatosi dopo la fine del contratto con il Manchester United. L’Inter punta forte su Gudmundsson per l’attacco, ma non sarebbe da escludere un rinnovato interesse per l’ex Monaco se dovesse fallire l’offensiva per l’islandese del Genoa, considerando il ‘debole’ di Marotta e Ausilio per i parametri zero di lusso.

Chi è senza squadra da oggi è anche Mats Hummels, vice campione d’Europa con il Borussia Dortmund. Il difensore tedesco cerca una nuova avventura e in Italia viene corteggiato specialmente dalla Roma. Chi invece ha salutato i giallorossi è Leonardo Spinazzola, che potrebbe comunque restare in Italia: sul laterale sinistro c’è il Napoli dell’estimatore Conte, che sta valutando un possibile approdo in azzurro del giocatore di Foligno.