Marotta annuncia un nuovo arrivo: “Dobbiamo chiudere. Rinnovo Inzaghi? Ecco quando”

C’è anche Beppe Marotta al Gran Gala d’apertura del calciomercato estivo, che si sta svolgendo a Rimini. Il presidente dell’Inter ha chiaramente fatto il punto della situazione in casa nerazzurra.

Le attenzioni dei campioni d’Italia, oggi, sono puntate soprattutto su Simone Inzaghi e il suo rinnovo, che non è ancora arrivato: “Con Inzaghi c’è un ottimo rapporto e una negoziazione in atto – afferma Marotta ai microfoni di Sky Sport -. È normale che ci sia questo confronto ma sono certo che si concluderà con la felicità di entrambe le parti. Sicuramente sarà entro l’inizio del campionato”. Non tarderà dunque arriverà il rinnovo di Simone Inzaghi, ma nel frattempo la dirigenza nerazzurra proverà a mettere a segno altri colpi. Va detto però che l’Inter ha già piazzato un paio di affari importanti: “Dal calciomercato non c’’è da aspettarsi niente di particolare – prosegue il presidente dell’Inter – Abbiamo sottoscritto i contratti di Zielinski e Taremi, poi la squadra è già competitiva di per sé. Dobbiamo chiudere il portiere, che sarà Martinez, poi la squadra è pronta per partire. Al netto ovviamente se succederà qualcosa, ma direi di no”.

Inter, Marotta: “Sfide con la Juve? Sono le dinamiche del calcio”

Marotta, dunque, non esclude l’addio di qualcuno, ma allo stesso tempo potrebbero arrivare degli altri giocatori. L’Inter, d’altronde, ha dimostrato di essere sempre attenta alle possibili occasioni: “Le sfide di mercato tra Juve e Inter? Questo fa parte delle dinamiche del calcio. La carica di presidente mi inorgoglisce molto e mi responsabilizza ancora di più, l’obiettivo è fare molto bene per i tifosi dell’Inter”, afferma ancora Beppe Marotta.

Come affermato dal presidente nerazzurro, oggi i campioni d’Italiano appaiono alquanto soddisfatti del mercato fatto. Dare per certo, però, la permanenza di tutti i big non è chiaramente possibile. Non sono passati, d’altronde, molti giorni da quando Hakan Calhanoglu sembrava poter volare in Germania per vestire la maglia del Bayern Monaco. Ci ha pensato poi il turco a fare chiarezza, ma è molto probabile che da qui alla fine del calciomercato arrivino altre proposte. Per quanto riguarda le entrate attenzione ai giocatori attualmente svincolati, come Adrien Rabiot. Il francese, diviso tra Milan e Juve, in passato è stato accostato prepotentemente ai nerazzurri. Chissà che questa pista non torni di moda.