Rifondazione Italia dopo l’Europeo: “Gravina out, Allegri in panchina”

La sconfitta con la Svizzera porta l’Italia fuori da Euro 2024 e si invoca una rifondazione dell’intero sistema calcio italiano

Pesante la sconfitta, ancora di più la delusione per la prestazione offerta dagli azzurri contro la Svizzera. Elementi che spingono a una riflessione a trecentosessanta gradi sul movimento calcio del nostro Paese.

Delusione. È questa la parola per descrivere lo stato d’animo degli italiani dopo la sconfitta della Nazionale azzurra contro la Svizzera. Una sconfitta netta, pesante, quella arrivata nel match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, decisa dai gol di Freuler e Vargas tra primo e secondo tempo. Una partita quasi del tutto dominata dalla formazione elvetica e che – ancora una volta – certifica il momento di grande difficoltà del calcio italiano, al netto della vittoria di Euro 2020.

E così, dopo il triplice fischio di Svizzera-Italia, sono finiti tutti sul banco degli imputati. C’è chi punta il dito contro i giocatori, accusandoli di scarso impegno, chi invece se la prende con Luciano Spalletti, responsabile secondo molti di scelte sbagliate su tattica e interpreti già dalla partita con l’Albania. Ma c’è anche chi fa un discorso più ampio, chiedendo una vera e propria rifondazione del sistema calcio italiano, partendo dall’attuale presidente federale in carica, Gabriele Gravina.

Italia eliminata a Euro 2024, chiesta rifondazione completa

In merito è intervenuto il noto giornalista Graziano Carugo Campi, il quale dopo la partita tra Svizzera e Italia ha sentenziato: “Dopo l’Europeo, Gravina out”.

L’appello è quello di affidare la direzione della Federazione Italiana Gioco Calcio “in mano a un presidente federale forte, con pieni poteri”. Ma non solo. La rifondazione, infatti, dovrebbe passare anche da un cambio in panchina, con un passaggio di consegne per il passaggio tecnico. In particolar modo, il sostituto ideale di Luciano Spalletti sarebbe Massimiliano Allegri, a caccia di una panchina dopo il divorzio con la Juventus.

Insomma, tutti sul banco degli imputati, e anche sui social tifosi e appassionati di calcio puntano il dito contro l’intero sistema che governa il calcio italiano, già reduce da due mancate partecipazioni ai Mondiali e da anni di prestazioni deludenti, con la sola vittoria dell’Europeo del 2021 a spezzare un ormai lungo periodo negativo. Secondo molti, infatti, sarebbe necessario rifondare il calcio nazionale partendo dai settori giovanili, passando le strutture e senza dimenticare le regole sul numero di calciatori stranieri da poter tesserare e schierare anche in Serie A.