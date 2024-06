Psicodramma Italia, lezione dalla Svizzera: addio Euro2024

La Nazionale di Luciano Spalletti eliminata agli ottavi di finale degli Europei di Germania 2024 con una prestazione inaccettabile

Con una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni, l’Italia saluta gli Europei di Germania 2024. Un torneo che gli Azzurri avevano aperto con una buona vittoria sull’Albania, ma che col passare delle prestazioni ha visto la squadra di Luciano Spalletti sciogliersi inesorabilmente senza saper trovare alcun tipo di reazione.

Nel match da dentro o fuori contro la Svizzera, difatti, non c’è mai stata partita sin dal primo tempo. La squadra del Ct Yakın ha schiacciato gli Azzurri dal primo minuto nella loro metà campo, con un pressing che non ha lasciato fiato alla poca qualità degli italiani. Dopo un ottimo intervento di Donnarumma a chiudere lo specchio ad Embolo su una dormita generale della difesa, al 37′ il gol che ha rotto la parità su inserimento di Freuler che, indisturbato dentro l’area azzurra, ha prima controllato con tutta calma e poi concluso a rete di sinistro.

Al rientro dall’intervallo, inizio shock per gli uomini di Spalletti. Al posto dell’attesa reazione emotiva, dopo appena 30 secondi è invece arrivata la mazzata del definitivo ko. Vargas, ancora una volta lasciato tutto solo senza alcun tipo di pressione, dal limite dell’area di rigore ha mirato l’incrocio dei pali e battuto Donnarumma con una grande conclusione di destro per la rete del raddoppio.

La prima vera occasione per l’Italia è invece arrivata su un quasi autogol di Schar che con un intervento maldestro di testa ha colpito il palo a Sommer battuto, su una palla scodellata in mezzo da Fagioli. Altro legno colpito da Scamacca in uno dei tentativi finali degli Azzurri su un ottimo pallone di Zaccagni. L’attaccante dell’Atalanta, da posizione troppo invitante, ha però sciupato centrando il palo.

Davvero poche opportunità negli ultimi minuti che hanno separato l’Italia dall’eliminazione ufficiale da questi Europei. La vittoria di tre anni fa appare adesso lontanissima: prosegue per la Nazionale Italiana uno dei momenti più bui della propria storia.

Svizzera-Italia 2-0, il tabellino dei marcatori

Con questa sconfitta si infrange il sogno dell’Italia e di tutti gli italiani che speravano di poter ripercorrere lo stesso incredibile viaggio di Euro2020, finito con l’euforia di Wembley.

Davvero poca convinzione mostrata nella formazione Azzurra, mai davvero in grado di saper reggere i ritmi imposti sin dal fischio d’inizio da una Svizzera questa sera superiore sotto ogni aspetto: tecnico, fisico e mentale.

SVIZZERA-ITALIA 2-0: 37′ Freuler, 46′ Vargas