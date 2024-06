Spalletti choc: “Non siamo in grado di fare più di questo”

Le dichiarazioni a caldo del CT azzurro dopo la figuraccia con la Svizzera che costa l’eliminazione da Euro 2024

“Non siamo in grado di fare più di questo”. Spalletti a caldo rilascia dichiarazioni ‘drammatiche’ – calcisticamente parlando – dopo la brutta figura con la Svizzera che costa all’Italia l’addio a Euro 2024 già agli ottavi. “C’era un passo differente tra noi e loro – ha sottolineato il CT azzurro al microfono della ‘Rai’ – Poi quel gol a inizio secondo tempo ci ha tagliato le gambe”.

“Anche nelle individualità c’era un passo differente – ha proseguito Spalletti – La freschezza e il ritmo sono fattori sempre determinanti, ho scelto di cambiare alcuni calciatori per farli recuperare. A queste temperature è difficile… Ma magari in questo momento qui non siamo in grado di fare più di questo. Come ci si prepara ora per il Mondiale? Questo è un discorso che si farà dopo, sicuramente ci vorrà più gamba e più ritmo, ma anche continuità e sacrificio. Probabilmente a questo Europeo non siamo arrivati in condizioni eccezionali”, ha concluso Spalletti.