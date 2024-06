Stop agli scambi con l’Aston Villa: svolta in Premier League

In Inghilterra il calciomercato si è già scaldato con degli scambi utili a sistemare i bilanci. Scambi che non piacciono alla Premier League

Mai come in quest’ultimo periodo, le squadre di Premier League hanno la lente di ingrandimento puntata addosso. Assistere a mercati faraonici come in passato appare altamente complicato. Le regole del Fair Play Finanziario interno sono diventate molto più rigide e ne sanno qualcosa l’Everton e il Nottingham Forest, che hanno dovuto fare i conti con delle penalizzazioni in classifica per aver superato il limite di perdite. Un club adesso non può superare i 105 milioni di sterline in un periodo di tre anni.

Le squadre hanno così tempo fino al prossimo 30 giugno per sistemare i bilanci, per evitare sanzioni. Tra le squadre maggiormente a rischio c’è ancora una volta l’Everton, che come scrive il Mirror, si sta rendendo protagonista di trasferimenti che non convincono fino in fondo. Insieme ai Toffees le attenzioni sono puntate anche sul Chelsea e l’Aston Villa. Questi ultimi due club sono stati protagonisti del passaggio di Omari Kellyman per 19 milioni di sterline, ma allo stesso tempo Ian Maatsen è pronto a fare il percorso inverso per 37,5 milioni di sterline. Aston Villa che ha acquistato anche il giovane Lewis Dobbin, dall’Everton. I Toffees, invece, hanno preso Tim Iroegbunam proprio dalla squadra di Birmingham.

Vendere giovani, che sono cresciuti nei propri vivai, d’altronde, contribuisce in maniera significativa a migliorare i conti e a non essere sanzionati per violazione del Fair Play Finanziario interno. Ma questi trasferimenti, come detto, stanno facendo sorgere il dubbio a molti. Il problema chiaramente è legato ad un possibile gonfiamento dei prezzi per mettere i conti in ordine. Non ci sono notizie relative a presunte indagini, ma la Premier League sta chiaramente controllando con estrema attenzione.

Aston Villa scatenato: anche Douglas Luiz via con lo scambio

L’Aston Villa, inoltre, in questi giorni è tra le squadre più attive anche all’estero. I Villans hanno, infatti, animato il calciomercato italiano, con un’operazione che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi della Juventus.

Il trasferimento di Douglas Luiz sta per diventare ufficiale, con ogni tassello che è andato al suo posto. Su Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato tutta la trattativa e come è noto l’inserimento del cartellino di Barrenechea è stato decisivo per la fumata bianca. L’ex centrocampista si trasferirà dunque a Birmingham insieme a Iling Jr. L’affare è, quindi, andato in porto, nonostante il dietrofront di Weston McKennie. Un affare che porterà nelle casse dell’Aston Villa anche 25 milioni di euro. Ma il popolo bianconero può chiaramente esultare per il colpo Douglas Luiz. Un colpo che difficilmente ci sarebbe stato, a queste condizioni, se i Villans non avessero avuto bisogno di vendere.