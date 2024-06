Roma-Juventus a stelle e strisce: si chiude a 25 milioni

Un calciatore statunitense nel mirino di Roma e Juventus. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato

Roma-Juve a stelle e strisce. Un americano nella Capitale, oppure a Torino. Ma attenzione perché c’è anche il Paris Saint-Germain. Ad oggi, però, sarebbe il Galatasaray la squadra che ha mosso passi più concreti per arrivare al cartellino.

Johnny Cardoso, di professione centrocampista, sarebbe finito nel mirino delle due big di Serie A stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Diario de Sevilla’. Il classe 2001 è nato negli Stati Uniti, precisamente a Denville nel New Jersey, ma sarebbe in possesso di passaporto italiano. Ricordiamo che dopo Adzic e Douglas Luiz, i bianconeri non hanno più posti per extracomunitari.

Cardoso è alto quasi un metro e novanta ma ha buoni piedi, l’ostacolo – oltre alla concorrenza – sarebbe il prezzo tra i 25 e i 30 milioni di euro. Niente però a confronto della clausola da 80 milioni presente nel suo contratto col Betis (nel quale è approdato lo scorso gennaio) in scadenza a giugno 2026.

Juve-Roma per Cardoso: il Galatasaray offre 18 milioni più bonus

Il Galatasaray lo voleva già ai tempi in cui militava nell’Internacional, e ora sarebbe tornato alla carica mettendo sul piatto 18 milioni di euro più bonus. Da gennaio a giugno Cardoso ha disputato 19 partite con la maglia del Betis, segnando 1 gol e fornendo 2 assist.

Juve e Roma, attraverso i propri scout, potrebbero starlo seguendo da vicino nella Copa America in corso di svolgimento. Nella gara d’esordio con la Bolivia, il ventiduenne è entrato al ventesimo della ripresa al posto di Balogun.