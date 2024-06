Rabiot al Milan, addio Juventus: annuncio in diretta

Adrien Rabiot potrebbe essere il grande colpo di calciomercato del Milan: l’annuncio improvviso che riguarda il francese

Rabiot al Milan: sì può fare. La pista che porta al centrocampista francese, in scadenza di contratto con la Juventus, può accendersi per i rossoneri che ancora devono iniziare in maniera effettiva il loro mercato.

Ibrahimovic e Moncada, la coppia che insieme a Furlani dovrà costruire la squadra da affidare a Fonseca, sta lavorando a diversi nomi con la priorità di chiudere il prima possibile per un nuovo centravanti, considerata la partenza di Giroud. L’ultimo nome è quello di Maximilian Beier, valutato 30 milioni dall’Hoffenheim e sul quale c’è anche la concorrenza del Chelsea. Una novità nel panorama di punte accostate al Milan che vede sempre i prima fila Zirkzee e Dovbyk come alternativa principale, senza dimenticare la pista che porta a Broja, il cui destino potrebbe intrecciarsi con lo stesso Beier.

Ma l’attaccante non sarà l’unico grande colpo del Milan in questo calciomercato e importante sarà anche il rinforzo che arriverà per il centrocampo. Ecco allora che, oltre al brasiliano Andrè del Fluminense, la cui valutazione di trenta milioni desta qualche perplessità, non è da scartare la pista che porta proprio a Rabiot.

Calciomercato Milan, Rabiot si può fare: “Pista percorribile”

Il centrocampista francese sembra sempre più lontano dalla Juventus. Dopo che i bianconeri hanno proposto un rinnovo biennale con opzione per un terzo anno e uno stipendio di circa 7,5 milioni di euro, l’ex Paris Saint-Germain non ha ancora dato una risposta e il suo tempo in rossonero sembra essere ormai in scadenza.

Così, oltre alla possibilità di un trasferimento all’estero e alle voci sull’Inter, c’è da considerare anche la possibilità che Rabiot finisca al Milan. A dirlo è Carlo Pellegatti, intervenuto a ‘Tv Play’, proprio per fare il punto sul mercato rossonero. Da questo punto di vista, il giornalista definisce “Rabiot pista percorribile”, rimarcando l’interesse per Andrè (“Pista viva) e affrontando anche il tema che riguarda la difesa: “Mi sorprendo se il Milan non prendesse Emerson Royal. Per il difensore centrale se ne parlerà ad agosto e non sarà Kiwior“.

Queste le considerazione di Pellegatti con il mercato del Milan che nei prossimi giorni potrebbe finalmente entrare nel vivo. C’è l’attaccante come grande priorità, anche per una questione numerica, ma anche una grande opportunità da poter cogliere: è Rabiot che può tradire la Juventus e accasarsi in rossonero.