Inter, la telefonata che cambia tutto: deciso il futuro di Calhanoglu

Giorni frenetici sul conto di Hakan Calhanoglu, corteggiato dal Bayern Monaco: la telefonata decisiva per il futuro del centrocampista dell’Inter

I rumors su un possibile assalto del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu hanno agitato l’Inter e il popolo nerazzurro negli ultimi giorni.

Il club bavarese è fortemente interessato al regista turco e ha sondato con gli agenti del giocatore un possibile trasferimento in Germania nel mercato estivo, con la prospettiva di mettere sul piatto un ingaggio pesante e oltre i quasi 7 milioni che l’ex Milan percepisce attualmente a Milano. L’Inter dal canto suo non ha ricevuto al momento nessuna proposta ufficiale da parte del Bayern e dichiara incedibile uno degli alfieri dello scacchiere di Simone Inzaghi. Calhanoglu per il tecnico piacentino è indispensabile e il presidente Marotta prenderebbe in considerazione solo offerte vicine tra i 50 e i 60 milioni di euro, con la volontà comunque di non privarsi del centrocampista classe ’94.

Calciomercato Inter, telefonata decisiva tra Calhanoglu e Ausilio

Ci ha pensato però lo stesso Calhanoglu, direttamente dal ritiro della Turchia proprio in Germania per gli Europei, ha spazzare via le sirene di mercato sul suo conto.

Il metronomo turco ha allontanato le voci su un addio all’Inter, confermando la volontà di non lasciare l’Inter e continuare la sua avventura con la maglia nerazzurra. Decisiva anche la telefonata chiarificatrice con il Ds Ausilio per risolvere l’impasse e le tensione che si erano inevitabilmente create nel club e nella piazza interista. Calhanoglu inoltre ha smentito alla dirigenza le richieste di un nuovo contratto per ritoccare l’ingaggio, che la società gli avrebbe comunque negato visto il rinnovo arrivato soltanto l’estate scorsa e che piazza l’ex Milan al pari di Barella e dietro soltanto a Lautaro Martinez, con il capitano che grazie al prolungamento percepirà circa 10 milioni a stagione.

Il 30enne centrocampista ha sentito anche altri compagni di squadra rassicurandoli sul suo futuro a Milano, da capire adesso se le sirene sul Bayern Monaco si placheranno o se comunque i tedeschi proveranno a forzare la mano insistendo con il giocatore e cercando di persuadere l’Inter con una ricca offerta per il cartellino.