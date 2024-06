Dalla Juventus al Milan, l’affare si chiude a 25 milioni di euro

Dalla Juventus al Milan, l’affare si può chiudere a 25 milioni di euro. Scatto del club rossonero, l’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti

La priorità del Milan, come raccontato su Calciomercato.it, rimane Joshua Zirkzee, ma negli ultimi giorni la dirigenza rossonera sta accelerando anche sul fronte centrocampo.

Il nome in cima alla lista di Furlani e Moncada è quello del Nazionale francese Youssouf Fofana. Il talentuoso centrocampista di proprietà del Monaco è stato individuato come il primo obiettivo per rinforzare la mediana. Il giocatore, seguito anche dalla Juventus, ha già comunicato la sua intenzione di lasciare il Principato dopo Euro 2024. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, al termine della prossima stagione, e la valutazione del calciatore non supera così i 25 milioni di euro.

Calciomercato Milan, scatto per Fofana: affare da 25 milioni

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club rossonero starebbe preparando l’assalto decisivo per Fofana. La Juve ha virato su Khéphren Thuram, un’ulteriore via libera per i rossoneri per affondare subito il colpo con il Monaco.

Fofana è balzato in cima alla lista del Milan e l’assalto potrebbe già arrivare nei prossimi giorni. Serviranno circa 25 milioni di euro per acquistarlo subito dal Monaco, ma con ogni probabilità bisognerà attendere la fine dell’Europeo di Fofana e della Francia. Il club rossonero stringe per il centrocampista.